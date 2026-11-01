Lisa Mazzone kandidiert 2027 für National- und Ständerat

Lisa Mazzone strebt 2027 die Wiederwahl an und kritisiert die zu geringe Vertretung der Frauen in der Politik.

Die Grüne Politikerin Lisa Mazzone hat ihre Kandidatur für die kommenden Wahlen im Jahr 2027 bekannt gegeben. Sie strebt dabei sowohl einen Sitz im Nationalrat als auch im Ständerat an. In einem am Montag veröffentlichten Interview erklärte sie ausführlich die Beweggründe für diesen Schritt. Mazzone argumentiert, dass die Frauen in der Schweizer Politik nach wie vor zu wenig vertreten sind. Sie sieht dies als ein Haupthindernis für eine echte Repräsentation der Bevölkerung.

Kritik an fehlender Frauenvertretung

Mazzone führt als zentrales Argument für ihre Kandidatur die mangelnde weibliche Präsenz in den politischen Gremien an. Sie verwies spezifisch auf die Situation in Genf, wo aktuell keine Frau im Ständerat sitzt. Dies führe dazu, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht angemessen in den Beratungen und Entscheidungen vertreten sei. Für Mazzone ist dies ein eklatanter Mangel an demokratischer Legitimation. Sie betont, dass die Interessen der Frauen in der aktuellen Konstellation systematisch ignoriert werden. Ihr Ziel ist es, diese Schieflage durch eine konsequente politische Arbeit zu korrigieren.

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Strategische Ziele der Grünen für 2027

Neben der Verbesserung der Geschlechterverteilung verfolgt die Partei der Grünen konkrete Wahlerfolge. Man plant, bei den Wahlen im Jahr 2027 zusätzliche Sitze im Ständerat zu erringen. Parallel dazu soll die Zehn-Prozent-Marke beim Wähleranteil überschritten werden. Dieses Ziel wird von Mazzone als wichtig angesehen, um die politische Stimme der grünen Bewegung zu stärken. Sie geht davon aus, dass sich dafür ein günstiges politisches Umfeld ergeben wird. Das sogenannte Opportunitätsfenster soll genutzt werden, um diese Expansion zu erreichen. Dies erfordert eine klare Positionierung und aktive Wahlkampagnen.

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Oppositionskurs und Bereitschaft zu Kompromissen

Lisa Mazzone sieht ihren aktuellen Kurs in der Opposition nicht als Widerspruch zu einem weiteren Amt im Ständerat. Sie verweist darauf, dass sie während ihrer bisherigen Amtszeit nachgewiesen hat. Damit konnte sie zeigen, dass sie in der Lage ist, Kompromisse mit anderen politischen Parteien zu schmieden. Diese Erfahrung macht sie zu einer erfahrenen Akteurin im Schweizer Politikbetrieb. Gleichzeitig ist für sie aber klar, dass progressive Kräfte nur gewinnen können. Dies gelingt, wenn man eindeutig und unverblendet für seine eigenen Werte einsteht. Sie glaubt, dass Sozialdemokraten sich für progressive Kräfte im Land öffnen werden. Diese Entwicklung sieht sie als Chance, um die eigene politische Strategie erfolgreich umzusetzen.