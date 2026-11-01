Lisa Mazzone kandidiert 2027 erneut für den Genfer Ständerat

Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone kündigt ihre Kandidatur für den Ständerat und Nationalrat 2027 im Kanton Genf an. Sie begründet dies mit der fehlenden Frauenvertretung und der Klimakrise.

Die 38-jährige Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone wird bei den nächsten Schweizer Parlamentswahlen im Jahr 2027 erneut antreten. Sie hat dies in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Tamedia-Gruppe bekannt gegeben. Mazzone wird sich für zwei Mandate bewerben. Sie tritt gleichzeitig für den Ständerat im Kanton Genf an. Zudem bewirbt sie sich um einen Sitz im Nationalrat.

Maßnahme für mehr Gleichstellung der Geschlechter

Eines der Hauptargumente für die erneute Kandidatur ist die aktuelle politische Repräsentation in der Schweiz. Mazzone weist darauf hin, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht adäquat vertreten ist. Es fehlen weibliche Abgeordnete im Genfer Ständerat. Dies sieht sie als grundlegendes Defizit der aktuellen Demokratie. Die politische Gleichstellung der Geschlechter ist ihr ein zentrales Anliegen.

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Die Genfer Vertretung im Ständerat ist heute ausschließlich männlich besetzt. Dieses Ungleichgewicht möchte die Grüne Politikerin aktiv verändern. Ihre Kandidatur dient dem Ziel, die politische Landschaft diverser zu gestalten. Sie möchte sicherstellen, dass Frauenrechte und Perspektiven im höchsten Rat der Schweiz stärker verankert werden. Dies ist ein zentraler Punkt ihrer politischen Agenda.

Bekämpfung der globalen Klimakrise als Priorität

Neben der geschlechtsspezifischen Repräsentation steht der Kampf gegen die Klimakrise im Fokus. Mazzone betont, dass die Situation kritisch sei. Das Haus brenne, auch in der Schweiz. Die globalen Herausforderungen dürften nicht ignoriert werden. Sie will im Parlament einen konkreten Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten. Die Dringlichkeit des Handelns wird von ihr immer wieder hervorgehoben.

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Die Klimakrise stellt eine der größten Bedrohungen für die Gesellschaft dar. Mazzone sieht die politische Verantwortung darin, sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Sie appelliert an ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen, die Relevanz des Themas zu erkennen. Nur durch konsequentes Handeln im Parlament könne eine nachhaltige Zukunft gesichert werden. Die Grünen Positionen sollen dabei eine tragende Rolle spielen.

Strategische Ziele der Grünen Partei für 2027

Die Grüne Partei hat ambitious Ziele für die bevorstehenden Wahlen formuliert. Man strebt nach zusätzlichen Sitzen im Ständerat. Dies würde den politischen Einfluss der Partei auf Bundesebene deutlich stärken. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist die Überwindung der Zehn-Prozent-Marke beim Wähleranteil. Diese Schwelle gilt als wichtiges psychologisches und politisches Hindernis für kleinere Parteien.

Die Erhöhung des Stimmanteils ist ein klares Signal für die wachsende Akzeptanz der Grünen. Die Strategie zielt darauf ab, die Partei als ernstzunehmende Kraft im Schweizer Politikbetrieb zu etablieren. Mazzone will mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Die Wählerstimmen aus dem Kanton Genf sind dabei entscheidend für den Erfolg.

Hintergrund und politische Erfahrung

Lisa Mazzone ist eine erfahrene Politikerin, die bereits vor den Wahlen 2023 im Parlament saß. Sie wurde 2023 abgewählt, kehrt nun aber mit voller Entschlossenheit zurück. Ihre Erfahrung im Bundesrat hilft ihr, die aktuellen politischen Debatten fundiert zu begleiten. Sie kennt die Mechanismen der Schweizer Demokratie und weiß, wie man Veränderungen bewirkt.

Die Ankündigung ihrer Kandidatur zeigt, dass sie nicht vor Herausforderungen zurückscheut. Viele Beobachter sind skeptisch, ob die Grünen die gesteckten Ziele erreichen können. Doch Mazzone bleibt zuversichtlich. Sie glaubt an die Kraft ihrer Botschaft und an die Unterstützung der Wählerschaft. Der Kanton Genf gilt traditionell als grüne Hochburg, was ihre Chancen verbessern könnte.

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Auswirkung auf die Schweizer Parteienlandschaft

Die Rückkehr einer so prominenten Figur wie Lisa Mazzone verändert die Dynamik der Wahlen. Andere Parteien müssen mit einer verstärkten grünen Agenda rechnen. Die Themen Frauenrechte und Klimakrise rücken stärker in den Vordergrund. Dies zwingt alle politischen Akteure, sich damit auseinanderzusetzen. Die Debatte wird wahrscheinlich intensiver und sachlicher werden.

Die Schweizer Demokratie lebt von der Vielfalt der Stimmen und Ideen. Mazzone bringt eine frische Perspektive in den politischen Diskurs ein. Ihre Forderung nach mehr Repräsentation und schnelleren Klimaschutzmaßnahmen resoniert bei vielen Bürgern. Das Interview mit Tamedia hat bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Die weitere Kampagne wird nun genau beobachtet werden.

Zusammenfassung der politischen Ambitionen

Insgesamt fasst Lisa Mazzone ihre Ambitionen in klare Forderungen zusammen. Sie will die weibliche Repräsentation im Ständerat erhöhen. Sie will die Klimakrise ernsthaft bekämpfen. Sie will die Grüne Partei politisch stärken. Diese Ziele sind eng miteinander verknüpft und bilden das Fundament ihrer Kampagne. Die Wähler in Genf werden entscheiden, ob sie ihre Unterstützung bekommt.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie stark die Unterstützung für ihre Vision ist. Die Medienberichterstattung wird intensiv sein. Jedes Interview und jede öffentliche Aussage wird analysiert werden. Mazzone hat den Ton angegeben und die Agenda festgelegt. Jetzt liegt es an der Bevölkerung, ihre Antwort zu geben. Die Schweizer Politik wird durch diese Entwicklungen sicherlich spannend bleiben.