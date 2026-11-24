Die Fraktion Die Linke hat Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen. Dies ebnet den Weg für Rot-Grün-Rot, da SPD und Grüne dies als Verhandlungsbedingung nannten.

Die Fraktion der Partei Die Linke hat ihre Abgeordnete Vanessa Emde einstimmig aus der parlamentarischen Gruppe ausgeschlossen. Bei der Abstimmung am heutigen Nachmittag sprachen sich 33 der 44 anwesenden Fraktionsmitglieder für den Ausschluss aus. Diese Maßnahme eliminiert ein wesentliches Hindernis für die laufenden Gespräche über eine Koalitionsregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der Linken.

Frankfurter Einigung zur Fraktionsordnung

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) und Bündnis 90/Die Grünen hatten den Ausschluss von Vanessa Emde als unverzichtbare Bedingung für die Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen formuliert. Beide Parteien übten erheblichen politischen Druck auf die Linke aus, um diese personelle Konsequenz zu erzwingen. Ohne diese Klarstellung wäre eine Regierungsbildung auf dieser Grundlage nicht vorstellbar gewesen.

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Die Entscheidung der Linken-Fraktion dient somit der Sicherung der Regierungsfähigkeit. Durch das Entfernen der Kontroverse um Emde wird signalisiert, dass die Linke bereit ist, kompromissbereit in die neuen Verhandlungsphase zu gehen. Dies entspricht den früheren Absprachen, die in Frankfurt getroffen wurden, um die Grundlage für eine rot-grün-rote Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus zu schaffen.

Kontroverse um Existenzrecht Israels

Vanessa Emde, Abgeordnete aus dem Berliner Bezirk Neukölln, war wegen ihrer Äußerungen in die Kritik geraten. Sie hatte das Existenzrecht Israels öffentlich infrage gestellt. Zudem hatte sie sich gegen die eigene Parteiführung gewandt und auf dem Parteitag der Linken gegen diese Position demonstriert.

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Ihre Haltung führte dazu, dass SPD und Grüne ihre Unterschrift unter ein eventuelles Regierungsprogramm vorübergehend ausgesetzt hatten. Die Forderung nach ihrem Ausschluss war keine persönliche Feindseligkeit, sondern eine strategische Notwendigkeit, um die politische Linie der entstehenden Koalition zu klären. Emde gilt damit als Katalysator für die aktuellen Verhandlungsspitzen.

Strukturelle Konflikte in der Linken

Der Fall Emde ist jedoch nicht nur ein isoliertes Personalproblem, sondern spiegelt tiefere Spannungen wider. Die Partei Die Linke ist innerlich zerrissen durch unterschiedliche Positionen zum Nahostkonflikt. Es gibt eine signifikante Differenz zwischen dem Parteibasis und der Führungsebene regarding der Unterstützung Israels und der Verurteilung von Gewalt.

Unter den potenziellen Kandidaten für die Spitzenpositionen der neuen Berliner Landesregierung finden sich weitere Politikerinnen und Politiker der Linken. Diese Figuren haben ebenfalls Profile, die aufgrund ihrer anti-israelischen Positionen in der Öffentlichkeit umstritten sind. Diese Kontinuität der Kontroverse erschwert die Kommunikation mit den Koalitionspartnern SPD und Grünen.

Ausblick auf die Berliner Stadtregierung

Trotz dieser personellen Hürde bleiben die Koalitionsverhandlungen für die Linke politisch attraktiv. Die Partei hatte Ende September die Abgeordnetenwahl in Berlin mit deutlichem Vorsprung vor allen anderen Parteien gewonnen. Dieser Wahlsieg verleiht den aktuellen Bestrebungen nach einer Regierungsbeteiligung enormes Gewicht und Legitimität.

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Als mögliche erste Regierende Bürgermeisterin Berlins für die Partei Die Linke wird nun Elif Eralp gehandelt. Die Benennung einer solchen Spitze hängt nun davon ab, ob es gelingt, die verbleibenden inhaltlichen Differenzen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, zu überbrücken. Der Fall Emde war nur der erste Test dieser Fähigkeit.

Weitere Schritte zur Koalitionsbildung

Die Ausschaltung von Emde aus der Fraktion hat die immediate Blockade beseitigt. Die Gespräche zwischen SPD, Grünen und der Linken können nun fortgesetzt werden. Die Partner erwarten, dass die Linke zukünftige Statements klarer von den Positionen einzelner Abgeordneter abgrenzt.

Die Öffentlichkeit wartet nun auf die Ergebnisse der weiteren Verhandlungsrunden. Es bleibt abzuwarten, wie die Linke mit den weiteren umstrittenen Profile in ihren Reihen umgehen wird. Die Bildung einer rot-grün-roten Regierung ist somit näher rücken, bleibt aber von der inhaltlichen Einigung abhängig.