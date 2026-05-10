Lindt senkt Schokoladenpreise in der Schweiz und Deutschland nach starken Absatzrückgängen

Aufgrund sinkender Verkaufszahlen kündigt Lindt & Sprüngli eine deutliche Preissenkung für verschiedene Produktlinien in der Schweiz und Deutschland an.

Die Welt der Premium- Schokolade erlebt derzeit eine überraschende Wendung. Der bekannte Schweizer Traditionshersteller Lindt & Sprüngli , dessen Goldhasen normalerweise das Symbol für ein erfolgreiches Ostergeschäft sind, musste in diesem Jahr eine bittere Pille schlucken.

Insbesondere auf dem deutschen Markt entwickelten sich die beliebten Schoko-Hasen zu sogenannten Ladenhütern. Der Hauptgrund für dieses Phänomen war eine Preispolitik, die für viele Konsumenten schlichtweg nicht mehr tragbar war. Die Preise waren in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass die Hemmschwelle beim Kauf deutlich höher lag als gewohnt. Viele Kunden griffen stattdessen zu günstigeren Alternativen oder verzichteten ganz auf den luxuriösen Genuss, da der Preis im Verhältnis zum empfundenen Wert nicht mehr stimmte.

In einer ersten Reaktion kündigte der Konzern bereits an, die Preise für den deutschen Markt zu korrigieren. Doch die Problematik beschränkt sich nicht nur auf die Nachbarn im Norden. Auch in der Schweiz, der Heimat des Unternehmens, ist der Druck spürbar. Mitte April wurde bereits signalisiert, dass auch hier Anpassungen erfolgen würden.

Lange Zeit blieb unklar, wann genau diese Änderungen in Kraft treten und welche Produkte konkret betroffen sein werden. Nun gibt es Gewissheit: Noch im laufenden Kalenderjahr wird es zu spürbaren Preissenkungen kommen. Die geplanten Anpassungen sind massiv und können bei bestimmten Produktlinien bis zu 20 Prozent betragen. Besonders betroffen sind hochwertige Sorten wie die Connaisseurs-Pralinés, die traditionellen Kirschstängeli sowie der beliebte Lindt-Teddy.

Aber auch bei verschiedenen Tafelschokoladen wird die Preisstruktur überarbeitet, um die Attraktivität im Regal wieder zu steigern und den Absatz zu fördern. Diese strategische Kehrtwende ist eine direkte Reaktion auf die aggressive Preispolitik der vergangenen Jahre. Lindt hatte seine Preise konzernweit um rund 40 Prozent angehoben, wobei allein im letzten Jahr ein Sprung von 19 Prozent zu verzeichnen war. Diese Erhöhungen wurden primär mit steigenden Rohstoffkosten, insbesondere den schwankenden Kakaopreisen, und dem allgemeinen Inflationsdruck begründet.

Doch die Zahlen zeigen, dass diese Strategie an ihre Grenzen gestoßen ist. Das Absatzvolumen brach weltweit um 6,6 Prozent ein. In Deutschland war der Effekt noch weitaus dramatischer, wo die Verkäufe um mehr als 15 Prozent zurückgingen. Dies verdeutlicht die hohe Preissensibilität der Kunden, selbst bei einer etablierten Premiummarke, die normalerweise eine hohe Treue genießt.

Die aktuelle Entscheidung zeigt, dass selbst Luxusmarken nicht immun gegen die Kaufkraftverluste der breiten Bevölkerung sind. Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis aus Sicht des Kunden nicht mehr stimmt, schwindet die Loyalität zur Marke rapide. Durch die nun angekündigten Senkungen versucht Lindt, das verlorene Vertrauen und die Kunden zurückzugewinnen. Es geht darum, die Marke wieder zugänglicher zu machen, ohne dabei das Image der Exklusivität komplett aufzugeben.

Die Herausforderung besteht darin, einen Balanceakt zwischen der Deckung der hohen Produktionskosten und der Marktfähigkeit der Produkte zu finden. Die kommenden Monate werden zeigen, ob diese Preiskorrektur ausreicht, um das Absatzvolumen wieder zu stabilisieren und die Marktposition zu festigen. Die Konsumenten warten gespannt auf die neuen Preisschilder, in der Hoffnung, dass der Genuss von hochwertiger Schokolade wieder erschwinglicher wird





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