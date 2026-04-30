Linda Sutter wird erste Frau an der Spitze der St.Galler Staatsanwaltschaft

Linda Sutter wird am 1. November 2026 die Nachfolge von Christoph Ill als Erste Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen antreten. Sie ist derzeit stellvertretende leitende Staatsanwältin beim Untersuchungsamt St.Gallen.

Eine neue Ära beginnt bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen : Linda Sutter wird die erste Frau in dieser Position. Mit dem bevorstehenden Ruhestand des bisherigen Ersten Staatsanwalts Christoph Ill steht ein bedeutender Wechsel an der Spitze der Strafverfolgung sbehörde des Kantons an.

Linda Sutter, derzeit stellvertretende leitende Staatsanwältin beim Untersuchungsamt St.Gallen, wird das Amt am 1. November 2026 offiziell übernehmen. Diese Entscheidung wurde von der St.Galler Regierung getroffen und unterstreicht das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung. Sutter ist bereits seit vielen Jahren in der Ostschweizer Strafverfolgung tätig und hat sich einen Namen für ihre Expertise und ihr Engagement erworben.

Ihr Werdegang begann 2004 als Kriminalpolizistin in Appenzell Ausserrhoden, bevor sie 2011 zur Ausserrhoder Staatsanwaltschaft wechselte. Seit 2019 ist sie ein integraler Bestandteil der St.Galler Staatsanwaltschaft, wo sie derzeit die Abteilung Strukturkriminalität und Kapitalverbrechen leitet. Die Position des Ersten Staatsanwalts im Kanton St.Gallen ist eng mit der Leitung eines der fünf Untersuchungsämter verbunden, was Sutter eine strategische Rolle bei der Gestaltung der Strafverfolgungspolitik des Kantons verleiht.

Ihre umfassende Erfahrung im Bereich schwerer Gewalt- und Sexualdelikte sowie Menschenhandel wird zweifellos von unschätzbarem Wert sein. Darüber hinaus engagiert sich Sutter nebenamtlich als Dozentin an der Universität St.Gallen, wo sie in der Weiterbildung im Bereich Strafprozessrecht tätig ist. Dieses Engagement zeigt nicht nur ihre fachliche Expertise, sondern auch ihren Wunsch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Austausch mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu pflegen.

Die Regierung ist überzeugt, dass Sutter eine Führungspersönlichkeit ist, die entwicklungs-, leistungs- und ressourcenorientiert arbeitet und sich für eine wirksame und faire Strafverfolgung im Kanton einsetzen wird. Christoph Ill, der scheidende Erste Staatsanwalt, nutzte die Gelegenheit, um den Geschäftsbericht der Staatsanwaltschaft vorzustellen. Er erklärte, dass er im März dieses Jahres das reguläre Pensionsalter erreicht habe, aber aufgrund seines Mandats als Präsident der Schweizer Staatsanwaltschaftskonferenz, das bis Ende Oktober läuft, seine Amtszeit in St.Gallen verlängert habe.

Ill hat eine lange und erfolgreiche Karriere bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen hinter sich. Er begann 1990 als Untersuchungsrichter und übernahm 2007 die Leitung des kantonalen Untersuchungsamts. 2018 übernahm er das Amt des Ersten Staatsanwalts nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Thomas Hansjakob. Seine Amtszeit war geprägt von Engagement und Professionalität, und er hat maßgeblich zur Weiterentwicklung der Strafverfolgung im Kanton beigetragen. Die Übergabe an Linda Sutter markiert somit einen wichtigen Moment in der Geschichte der Staatsanwaltschaft St.Gallen.

Neben der Personalentscheidung wurde auch auf eine zunehmende Besorgnis der Staatsanwaltschaft St.Gallen hingewiesen: der Anstieg von Betrugsfällen an den Sozialversicherungen, insbesondere durch organisierte Kriminalität. Diese Entwicklung stellt eine neue Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden dar und erfordert innovative Strategien zur Bekämpfung dieser Form der Kriminalität. Die Staatsanwaltschaft wird sich verstärkt darauf konzentrieren, diese Betrugsfälle aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Sicherheit und das Vertrauen in das Sozialversicherungssystem haben höchste Priorität.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger und langjährigen Wegbegleiter Thomas Hansjakob wird der neue Direktor der Luzerner Staatsanwaltschaftsakademie, der ab 1. Oktober als Erster Staatsanwalt im Kanton St.Gallen wirkt, voraussichtlich weniger im öffentlichen Rampenlicht stehen. Dies deutet auf einen möglichen Wandel in der Kommunikationsstrategie der Staatsanwaltschaft hin, wobei der Fokus stärker auf die operative Arbeit und die Ergebnisse gelegt wird.

Die Wahl von Linda Sutter als erste Frau an der Spitze der Staatsanwaltschaft St.Gallen ist ein bedeutendes Zeichen für die Gleichstellung der Geschlechter und die Anerkennung der Fähigkeiten von Frauen in Führungspositionen. Sie wird zweifellos eine Vorbildfunktion für andere Frauen in der Strafverfolgung übernehmen und dazu beitragen, die Vielfalt und Inklusion in diesem Bereich zu fördern. Die St.Galler Regierung hat mit dieser Entscheidung ein klares Signal gesetzt, dass sie auf eine moderne und zukunftsorientierte Strafverfolgung setzt.

Die Herausforderungen, vor denen die Staatsanwaltschaft steht, sind vielfältig und komplex, von der Bekämpfung der organisierten Kriminalität bis hin zur Gewährleistung einer wirksamen und fairen Strafverfolgung. Linda Sutter wird mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer Führungsstärke zweifellos dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern und die Sicherheit und Gerechtigkeit im Kanton St.Gallen zu gewährleisten.

Die kontinuierliche Weiterbildung und der Austausch mit der Wissenschaft, wie sie Sutter durch ihre Lehrtätigkeit an der Universität St.Gallen pflegt, werden ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen





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