Ein 29-jähriger Lieferwagenfahrer verursachte am Mittwochabend auf der Waldhofstrasse einen Unfall, indem er betrunken in ein Postauto fuhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Franken. Der Fahrer wurde positiv auf Alkohol getestet.

Am frühen Mittwochabend, den 29. April 2026, ereignete sich auf der Waldhofstrasse ein Verkehr sunfall, bei dem ein 29-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in ein Postauto fuhr.

Der Vorfall geschah kurz nach 17:30 Uhr, als der Fahrer des Lieferwagens versuchte, sein Fahrzeug auf der Waldhofstrasse zu parkieren. Während des Rückwärtsmanövers, um auf den Gehweg zu gelangen, übersah er ein auf der Waldhofstrasse fahrendes Postauto. Infolgedessen kam es zu einer Kollision, bei der das Heck des Lieferwagens mit der rechten Vorderseite des Postautos zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde die Frontpartie des Postautos erheblich beschädigt.

Die entstandenen Schäden werden auf etwa 5.000 Schweizer Franken geschätzt. Im Anschluss an den Unfall führte die Polizei eine Atemalkoholprobe beim 29-jährigen Lieferwagenfahrer durch. Das Ergebnis dieser Probe bestätigte, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die genaue Blutalkoholkonzentration wurde nicht bekannt gegeben, jedoch reichte sie aus, um den Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt zu begründen.

Es ist davon auszugehen, dass der Fahrer nun mit einer Anzeige und möglichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und die Verantwortlichkeit eindeutig festzustellen. Zeugenaussagen werden entgegengenommen, um ein vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten. Die Waldhofstrasse war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, um die Fahrbahn wieder freizugeben. Dieser Vorfall unterstreicht erneut die Gefahren, die von alkoholisiertem Fahren ausgehen. Selbst geringe Mengen Alkohol können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen beeinträchtigen, was zu schweren Unfällen führen kann. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auf den Konsum von Alkohol vor und während der Fahrt zu verzichten.

Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Alkohol nicht nur die Fahrtüchtigkeit mindert, sondern auch die Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer erhöht. Der entstandene Schaden am Postauto und am Lieferwagen ist ein deutliches Beispiel für die potenziellen Folgen einer Trunkenheitsfahrt. Neben den finanziellen Belastungen können solche Unfälle auch zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Die Behörden werden weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen, um alkoholisiertes Fahren zu verhindern und die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Die Prävention spielt dabei eine entscheidende Rolle, um das Bewusstsein für die Risiken zu schärfen und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu fördern. Die beteiligten Unternehmen, wie KEG GmbH, Mischo Transport GmbH, Remo AG, Auto Eicher AG, Phimpaka Beauty und Hotel Weisses Kreuz, sind in diesem Zusammenhang nicht direkt involviert, werden aber als lokale Unternehmen erwähnt





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