Lieferprobleme bei Zelda Remake: Frust über verspätete Release-Zustellung

Fans warten vergeblich auf Zelda Ocarina of Time Remake. Digitec Galaxus und Amazon klagen über Logistik-Pannen zum 5. November Release-Termin.

Nach der langen Vorfreude auf den 40. Jahrestag der legendären Spielereihe Zelda stauen sich die Enttäuschungen bei den Fans. Das Remake von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" sollte am 5. November offiziell erscheinen. Viele Besteller erhielten ihre Ware jedoch nicht pünktlich. Der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus gibt für die Lieferverzögerung en drei Hauptgründe an: verspätete Warenanlieferung, überlastete Logistik und den frühzeitigen Briefversand.

Logistik-Pannen verzögern den Release-Start

Die Probleme betrafen nicht nur einen einzelnen Händler. Auch Kunden von Amazon in den USA berichteten vonCHAOS. Bei Digitec Galaxus lag nach dem Release-Morgen eine polare Kundenbewertung vor. Fünfzig-Prozent der Bewertungen waren perfekt mit fünf Sternen. Vierundvierzig Prozent gaben jedoch nur eine einzige Note ab.

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Dieser schlechte Score resultiert nicht aus der Qualität des Spiels. Die Unzufriedenheit bezieht sich auf den Service des Online-Shops. Ein Vorbesteller namens D. C. hatte extra eine Switch 2 gekauft. Das Spiel läuft auf anderen Geräten nicht. Er bestellte für den 5. November. Nach Feierabend blieb der Briefkasten leer. Seine Enttäuschung teilt er mit vielen anderen.

Gründe für den verspäteten Versand im Detail

Der Händler Digitec Galaxus erklärt die Situation mit mehreren zusammenlaufenden Faktoren. Das Produkt sei zu spät beim Lieferanten angekommen. Zudem herrschte in der eigenen Logistik ein extremer Peak. Die Kapazitäten waren bereits maximal ausgelastet. Ein weiterer kritischer Punkt war der Versandweg.

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Die Spiele wurden per Briefpost versendet. Dieser Versandprozess startete früher als die letzte Paketabholung. Dadurch erreichte nicht jede Vorbestellung das Kundenhaus am 5. November. Einige Fans müssen einen Tag länger auf ihr Remake warten. Die Anzahl der betroffenen Fälle im Kundenservice liegt in einer niedrigen zweistelligen Zahl.

Historische Bedeutung und kommerzieller Erfolg des Titels

Der Hintergrund der hohen Erwartungen ist die historische Bedeutung des Titels. Nintendo veröffentlichte den ersten Zelda-Titel 1986. "The Legend of Zelda" war das erste Spiel für das Nintendo Entertainment System. Es verkaufte sich über eine Million Mal. Dies war ein Meilenstein für die damalige Konsolenhardware.

Das Original "Ocarina of Time" folgte 1998. Der Vorverkauf brach damals alle bisherigen Rekorde. Weltweit wurden rund 7,6 Millionen Exemplare der Nintendo-64-Version verkauft. Das Spiel gilt bis heute als eines der besten Videospiele der Geschichte. Es innovierte die Perspektive von oben auf eine dreidimensionale Welt.

Inhaltliche Neuerungen im 40. Jubiläums-Remake

Das Remake zum 40-jährigen Bestehen der Marke nutzt die aktuelle Technologie. Die Grafik wurde vollständig modernisiert. Die Figuren besitzen erstmals vertonte Dialoge. Die ursprüngliche Musik wurde neu von einem Sinfonieorchester eingespielt. Die Handlung bleibt der Geschichte aus 1998 treu.

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Die Kritik am ursprünglichen Werk bleibt unübertroffen. Auf Metacritic erreichte das Spiel 1998 noch 99 von 100 Punkten. Dieser Wert steht bis heute auf Platz eins der Bestenlisten. Das Guinness World Record hält diesen Rekord. Fans sehen das Remake als Rückkehr zur Kindheit.

Ausblick auf künftige Zelda-Events und Konzerte

Nintendo plant für die nächsten Jahre weitere große Events. 2026 feiert die Reihe ihr 40-jähriges Bestehen offiziell. Neben dem Remake erscheint 2027 ein Zelda-Film in den Kinos. Die Musik der Spiele geht ab April auf Konzert-Tournee. Die meisten Konzerteinladungen sind bereits ausverkauft.

Lernprozess für künftige Logistik-Prozesse

Digitec Galaxus erkennt den Fehler im eigenen Haus an. Das Unternehmen will aus der Situation lernen. Für vergleichbare Fälle in der Zukunft wird die Logistik umgestellt. Solche Produkte sollen nicht mehr durch den regulären Warenstrom laufen. Sie sollen an diesem vorbeilaufen. Die Verzögerung für die Fans tut dem Unternehmen leid.

Die Switch 2 ist für viele der Schlüssel zum Spiel. Nur auf dieser Konsole läuft das Remake. Das macht den physischen Besitz des Spiels so wertvoll für Sammler und Fans. Die hohen Erwartungen an den Release-Termin waren somit besonders groß. Die Enttäuschung über die pünktliche Zustellung ist daher entsprechend groß.