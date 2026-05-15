Liechtenstein stärkt berufliche Perspektiven in Moldau durch gezielte Entwicklungszusammenarbeit

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni besuchte LED-Projekte in Chisinau, um die Förderung der Berufsbildung und die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt in der Republik Moldau zu unterstützen.

Die stellvertretende Regierungschefin Sabine Monauni hat am 13. und 14. Mai 2026 eine bedeutende Reise nach Chisinau unternommen, um die Fortschritte und die Wirkung verschiedener Berufsbildung sprojekte zu begutachten, die durch das Fürstentum Liechtenstein massgeblich unterstützt werden.

Im Zentrum dieser Besuche standen die Initiativen des Liechtensteinischen Entwicklungsdienstes (LED), welche darauf abzielen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Republik Moldau den Einstieg in ein stabilisiertes Berufsleben zu erleichtern. Die Reise war strategisch in die Teilnahme an der 135. Sitzung des Ministerkomitees des Europarates integriert, was es der Regierungschefin-Stellvertreterin ermöglichte, die bilateralen Beziehungen auf verschiedenen Ebenen zu stärken.

Während der Vor-Ort-Termine wurde deutlich, wie entscheidend das Zusammenspiel von moderner Berufsbildung, einer zeitgemässen Lernumgebung und engen Partnerschaften mit der privaten Wirtschaft ist, um die Beschäftigungsfähigkeit der lokalen Bevölkerung nachhaltig zu steigern. Die Besuche unterstrichen die Überzeugung, dass eine praxisorientierte Ausbildung der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung der Region ist. Ein wesentlicher Teil des Programms umfasste den Besuch der Berufsschule Nr. 9 in Chisinau sowie des Centre of Excellence in Energy and Electronics (CEEE).

Diese Institutionen repräsentieren den modernen Ansatz der liechtensteinischen Unterstützung, bei der die Vermittlung von theoretischem Wissen direkt mit der praktischen Anwendung in realen Arbeitsumfeldern verknüpft wird. Besonders in zukunftsweisenden Sektoren wie der Energie- und Elektronikbranche ist es von zentraler Bedeutung, dass die Lernenden Zugang zu modernster Infrastruktur und aktuellen Lehrmethoden haben. Durch diese gezielte Förderung werden Kompetenzen vermittelt, die auf dem heutigen Arbeitsmarkt händeringend gesucht werden. Ergänzend dazu besuchte Sabine Monauni den Youth Maker Club im Innovationszentrum Tekwill.

Dieser Club bietet einen niederschwelligen Zugang zu technologischen Innovationen und erlaubt es jungen Menschen, in einem geschützten, experimentellen Rahmen eigene Projekte zu realisieren. Solche Angebote fördern nicht nur die technische Versiertheit, sondern wecken auch das unternehmerische Interesse und öffnen Türen zu neuen Karrierewegen im schnell wachsenden Tech-Sektor Moldaus. Die Republik Moldau ist bereits seit dem Jahr 2007 ein Schwerpunktland der liechtensteinischen Entwicklungszusammenarbeit, wobei über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten insgesamt mehr als 25 Millionen Schweizer Franken investiert wurden.

Seit dem Jahr 2023 hat der LED seine Strategie geschärft und konzentriert sich nun ausschliesslich auf die Bereiche Berufsbildung und Beschäftigungsfähigkeit, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Ziel ist der Aufbau eines robusten Systems, das Qualität, Praxisnähe und Chancengleichheit für alle gesellschaftlichen Schichten vereint. Durch diese langfristige und finanzstarke Unterstützung leistet Liechtenstein einen wesentlichen Beitrag dazu, dass junge Moldauerinnen und Moldauer eine Perspektive in ihrem eigenen Land finden und nicht gezwungen sind, aus wirtschaftlicher Not zu emigrieren.

Die Zusammenarbeit erfolgt dabei in einem engen Netzwerk aus staatlichen Stellen und nichtstaatlichen Partnern, was die Nachhaltigkeit der Projekte sicherstellt. Den Abschluss der Delegationsreise bildete ein intensives Arbeitsgespräch mit Dan Perciun, dem Minister für Bildung und Forschung der Republik Moldau. In diesem Dialog standen die laufenden Bildungsreformen des Landes sowie die spezifische Kooperation mit dem LED im Vordergrund.

Es wurde erörtert, wie die bestehenden Ausbildungsangebote, insbesondere in den kritischen Bereichen Elektronik und Transportwesen, weiter ausgebaut und optimiert werden können, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Die Gespräche verdeutlichten die tiefe Verbundenheit und das gemeinsame Ziel beider Nationen, die Bildung als Fundament für gesellschaftlichen Fortschritt und wirtschaftliche Prosperität zu nutzen.

Die Regierungschefin-Stellvertreterin betonte dabei die Bedeutung einer kontinuierlichen Evaluation der Projekte, um sicherzustellen, dass die investierten Mittel dort ankommen, wo sie den grössten Nutzen für die junge Generation in Moldau stiften





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