Liechtenstein paraphiert Doppelbesteuerungsabkommen mit den Philippinen

Die liechtensteinische Steuerverwaltung hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Philippinen paraphiert. Das Abkommen regelt die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Einkommenssteuern und fördert grenzüberschreitende Investitionen.

Am Freitag, 29. Mai 2026 hat die liechtensteinische Steuerverwaltung ein Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen mit den Philippinen paraphiert. Das paraphierte Abkommen orientiert sich an internationalen Standards und berücksichtigt die Anforderungen des OECD/G20 BEPS-Projektes zur Verhinderung von Steuerverkürzung und Steuervermeidung im grenzüberschreitenden Kontext.

Das Abkommen regelt die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei den Einkommenssteuern. Zur Förderung grenzüberschreitender Investitionen konnten für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren reduzierte Quellensteuern vereinbart werden; so beträgt der Quellensteuersatz auf Konzern-Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren jeweils 10%. Das Abkommen regelt weiters die abkommensrechtliche Behandlung von Vermögensstrukturen, Investmentfonds und Pensionsfonds. Zur Lösung schwieriger Doppelbesteuerungsfälle sieht das Abkommen Bestimmungen über ein Verständigungsverfahren vor.

Der Informationsaustausch richtet sich nach dem internationalen Standard. Das Abkommen ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des liechtensteinischen DBA-Netzes. Nach dem Freihandelsabkommens mit den Philippinen erhöht es die Rechtssicherheit bei Investitionen und stärkt die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den Philippinen weiter. Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 26.

Mai 2026, beschlossen, den Jagdpachtvertrag des Reviers Mauren dahingehend anzupassen, dass für das Gebiet Maurer Riet kein Jagdverbot mehr gilt. Die Freizeitnutzung im Maurer Riet ist zwar intensiv, unterscheidet sich aber nicht wesentlich von derjenigen in angrenzenden Talrevieren. Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. Mai 2026, Anhang 1 der Datenschutzverordnung angepasst, um neue Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission zu übernehmen.

Das Datenschutzgesetz und die Datenschutzverordnung setzen zentrale Vorgaben der europäischen Datenschutzbestimmungen in Liechtenstein um





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