Liebesdrama bei 'Bauer sucht Frau International': Turner geschockt von Arianes Korb

Ein dramatisches Liebesdrama hat sich auf dem Hof des 64-jährigen Bauern Turner im schwedischen Öland abgespielt. Der Landwirt hatte gehofft, mit der Kandidatin Ariane von 'Bauer sucht Frau International' eine gemeinsame Zukunft zu finden, doch die Gefühle waren nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Nach sechs harmonischen Tagen auf dem Hof kam es zum showdown, bei dem Ariane ihre Zweifel an einer langfristigen Beziehung mit Turner äußerte und die Hofwoche vorzeitig beendete. Turner war von der Abfuhr völlig überrascht und reagierte geschockt.

Ein dramatisches Liebesdrama hat sich auf dem Hof des 64-jährigen Bauern Turner im schwedischen Öland abgespielt. Der Landwirt hatte gehofft, mit der Kandidatin Ariane von 'Bauer sucht Frau International' eine gemeinsame Zukunft zu finden, doch die Gefühle waren nicht auf Gegenseitigkeit beruht.

Nach sechs harmonischen Tagen auf dem Hof kam es zum showdown, bei dem Ariane ihre Zweifel an einer langfristigen Beziehung mit Turner äußerte und die Hofwoche vorzeitig beendete. Turner war von der Abfuhr völlig überrascht und reagierte geschockt. Er verließ das Gespräch sprachlos, fuhr mit dem Auto davon und zog sich zunächst auch vor den Kameras zurück. Ariane zeigte Verständnis für Turners Reaktion und bedauerte den Verlauf der Ereignisse. Sie betonte jedoch, dass sie keine gemeinsame Zukunft mit ihm sehe





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