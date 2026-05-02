Ein Medienbericht enthüllt eine Liebesbeziehung zwischen zwei Bundesrichtern in der Schweiz. Es wird geprüft, ob ein Gesetzesverstoß vorliegt, da eine dauerhafte Lebensgemeinschaft für Richter unzulässig ist. Die Politik fordert Konsequenzen.

Ein Medienbericht hat eine Liebesbeziehung zwischen zwei Mitgliedern des Schweiz er Bundesgericht s öffentlich gemacht. Im Zentrum der Berichterstattung steht die Frage, ob diese Beziehung in eine dauerhafte Lebensgemeinschaft mündete, was nach Schweiz er Gesetz für Richter unzulässig ist.

Die Enthüllung hat in der politischen Landschaft der Schweiz Alarm ausgelöst, da die Möglichkeiten, Bundesrichter bei Gesetzesverstößen zu sanktionieren, derzeit begrenzt sind. Die Recherche der «Weltwoche», veröffentlicht von Christoph Mörgeli, stützt sich auf anonyme Quellen und Beobachtungen, die auf ein gemeinsames Leben des Richterpaares hindeuten. Demnach trafen sie täglich zur gleichen Zeit am Gericht ein und verließen es wieder, verbrachten ihren Urlaub gemeinsam und wurden in Lausanne händchenhaltend gesehen.

Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie oft zusammen in einem Haus im Unterwallis lebten und dort auch Feiertage wie Ostern verbrachten. Die Gerichtsleitung soll über die Beziehung nicht informiert gewesen sein. Gemäß dem Gesetz dürfen Ehegatten, eingetragene Partner oder Personen in dauerhafter Lebensgemeinschaft nicht gleichzeitig dem Bundesgericht als Richter angehören. Die potenzielle Anfechtbarkeit von Urteilen aufgrund dieser möglichen Gesetzesverletzung wird von einigen als «Staatsaffäre» bezeichnet.

Rechtsexperten sind jedoch unterschiedlicher Meinung. Während einige die Gefahr einer Verfälschung von Urteilen sehen, argumentieren andere, dass die Richter nicht gleichzeitig an denselben Fällen mitgewirkt hätten. Das Bundesgericht hat inzwischen bestätigt, dass zwischen zwei seiner Mitglieder eine Beziehung bestanden hat, die jedoch kürzlich beendet wurde. Die betroffenen Richter haben angegeben, nie an demselben Fall gearbeitet zu haben.

Die Möglichkeiten des Bundesrates und des Parlaments, einzugreifen, sind begrenzt, da Bundesrichter erst am Ende ihrer Amtszeit sanktioniert werden können. Eine parlamentarische Initiative der Geschäftsprüfungskommission fordert daher die Einführung einer Disziplinaraufsicht über Richter an eidgenössischen Gerichten. Die zuständigen Parlamentskommissionen prüfen den Fall und fordern gegebenenfalls Konsequenzen, bis hin zum Rücktritt der Richter, falls eine Amtspflichtverletzung vorliegt. Die Debatte verdeutlicht die Notwendigkeit klarer Regeln und Kontrollmechanismen für die Unabhängigkeit und Integrität der Justiz in der Schweiz





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesgericht Richter Liebesbeziehung Gesetzesverstoß Schweiz Disziplinaraufsicht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Höchstes Gericht: Schwere Vorwürfe: Bundesrichter sollen verbotene Beziehung führenEinem Artikel der «Weltwoche» zufolge leben ein Richter und eine Richterin des Bundesgerichts in einer Lebensgemeinschaft. Abklärungen dazu laufen.

Read more »

Japanische Währung wertet nach mutmasslicher Intervention weiter aufDer japanische Yen hat am Freitag am Devisenmarkt erneut kräftig zugelegt.

Read more »

Biberist SO muss nicht nochmals über Gemeindeordnung abstimmenDas Stimmvolk von Biberist SO muss nicht nochmals über seine neue Gemeindeordnung abstimmen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Bevölkerung habe sich genügend gut über die Vorlage informieren und eine freie und unverfälschte Meinung bilden können.

Read more »

Heikle Beziehungen im Bundesgericht: SVP fordert KonsequenzenEine mutmassliche Beziehung zweier Bundesrichter sorgt für Aufruhr. SVP-Nationalrat Pascal Schmid fordert den Rücktritt der Beteiligten.

Read more »