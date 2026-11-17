Ab sofort erhellt der Lichterzauber von Lichtkünstler Tobias Dgen die Altstadt von Rheinfelden. Freier Eintritt, Weihnachtsmärkte und kulinarische Highlights bis 3. Januar 2027.

Die Stadt Rheinfelden verwandelt sich in den kommenden Wochen in ein magisches winterliches Erlebnis. Der traditionelle " Lichterzauber" startet täglich ab 16.30 Uhr und bietet Besuchern einen kostenlosen Eintritt in eine Welt aus Licht, Musik und kulinarischen Genüssen. Dieses jährliche Highlight ziert nicht nur die historischen Gebäude, sondern auch mehrere Parkanlagen und Türme der Stadt.

Kostensfreie Lichtkunst im Stadtpark West

Der renommierte Lichtkünstler Tobias Degen gestaltet erneut das visuelle Zentrum des Festes. Seine Kunstwerke erhellen den Stadtpark West, die beiden Inseli-Inseln sowie zwei markante Türme der Stadt. Durch die strategische Platzierung der Lichtinstallationen entsteht ein harmonisches Gesamtbild, das sowohl moderne Ästhetik als auch historische Architektur feiert. Besucher können diese spektakuläre Beleuchtung jeden Abend ab 16.30 Uhr kostenlos bestaunen.

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Musik, Märkte und kulinarische Highlights

Die Atmosphäre wird durch live Musik verstärkt, die vor dem Rathaus von Stadtmusik und der Musikschule dargeboten wird. Die Weihnachtsbeleuchtung sorgt zusätzlich für eine festliche Stimmung in der Marktgasse und der gesamten Altstadt. Besonders hervorzuheben ist der Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen, der symbolisch das Weihnachtsbier bringt. Geschäfte bleiben bis 20 Uhr geöffnet, um den Einkaufsfreude der Besucher entgegenzukommen.

Das kulinarische Programm ist ebenso vielfältig wie die Lichtinszenierung. Drei Adventshütten auf dem Albrechtsplatz bieten regionale Leckerbissen. Bei der Brauerei Feldschlösschen laden Fondue-Iglus zum gemütlichen Verweilen ein. Ergänzt wird das Angebot durch ein Weihnachtschalet auf dem Zähringerplatz. Zusätzlich finden verschiedene Märkte statt, darunter das "Feldschlösschen Winterdorf" vom 26. bis 29. November und der "WeihnachtsKreativMarkt" am 12. und 13. Dezember.

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Neue Infrastruktur im Stadtpark West

Neben dem jährlichen Fest wird die Infrastruktur der Stadt kontinuierlich verbessert. Am 27. November nimmt die Winter-Buvette in neuen Räumlichkeiten im Stadtpark West den Betrieb auf. Die Stadt sanierte das Gebäude in der Nähe des Spielbereichs und integrierte ein Fenster zur Ausgabetheke. Unter dem Vordach stehen rund 30 Sitzplätze für Gäste bereit, um die kalten Wintermonate gemütlich zu überstehen.

Auch der Spielbereich im Park erfährt schrittweise Erneuerungen. Parallel dazu wird die Sanierung des Bereichs um die Alte Kapelle abgeschlossen. Diese Investitionen in die öffentliche Infrastruktur zeigen, dass Rheinfelden nicht nur kurzfristige Feste plant, sondern langfristige Werte für die Gemeinschaft schafft. Kutschenfahrten, Konzerte und Adventsfenster runden das kulturelle Angebot ab.

Laufzeit bis Januar 2027

Das "Adventsfunkeln" in Rheinfelden erstreckt sich über einen langen Zeitraum. Die Veranstaltungen und Lichtinstallationen dauern bis zum 3. Januar 2027 an. Dies bietet Einwohnern und Touristen die Möglichkeit, die winterliche Atmosphäre über mehrere Wochen zu genießen. Die Kombination aus traditionellem Brauchtum, moderner Kunst und städtebaulichen Maßnahmen macht dieses Event zu einem festen Bestandteil des lokalen Kalenders.