LiberNovo Maxis: Bürostuhl speziell für große und kräftige Nutzer

Der Maxis von LiberNovo ist ein ergonomischer Bürostuhl, der speziell auf die Bedürfnisse großer und kräftiger Personen zugeschnitten ist. Mit einer tiefen Sitzfläche, breiten Rückenlehnen und verstellbaren Kopfstützen bietet er mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.

Wer viele Stunden am Schreibtisch verbringt, weiß, wie wichtig ein passender Bürostuhl ist. Gerade größere Nutzer stoßen bei Standardmodellen jedoch häufig an Grenzen: Die Sitzfläche ist zu kurz, die Rückenlehne zu schmal oder die Armlehnen sitzen an der falschen Stelle.

Mit dem Maxis präsentiert LiberNovo ein Modell, das speziell auf die Anforderungen großer und kräftiger Personen zugeschnitten ist. Warum langes Sitzen zur gesundheitlichen Belastung werden kann, erklären Ergonomie-Experten seit Jahren: Nicht allein die Sitzdauer ist entscheidend, sondern vor allem die fehlende Bewegung während der Arbeit. Selbst eine ergonomisch günstige Sitzposition verliert ihren Vorteil, wenn sie über Stunden unverändert beibehalten wird. Für größere Nutzer kommt hinzu, dass viele Bürostühle nicht optimal dimensioniert sind.

Zu kurze Sitzflächen, schmale Rückenlehnen oder ungünstig positionierte Armlehnen können den Sitzkomfort zusätzlich beeinträchtigen. LiberNovo setzt auf ein Ergonomiekonzept, das Bewegung stärker in den Mittelpunkt stellt. Statt eine feste Sitzposition vorzugeben, passen sich Lordosenstütze und Kopfstütze den Bewegungen des Nutzers an. Lehnt sich dieser zurück oder beugt sich nach vorn, folgen die Stützelemente der Bewegung, während sich der Schwerpunkt des Stuhls entsprechend verlagert.

Ziel des Konzepts ist es, häufige Haltungswechsel zu unterstützen und starres Sitzen zu reduzieren. Dadurch soll der Nutzer auch während längerer Arbeitsphasen in Bewegung bleiben, anstatt über Stunden in derselben Position zu verharren. Der Maxis richtet sich an Nutzer, die bei vielen herkömmlichen Bürostühlen nicht die passende Sitzgeometrie finden. Die 52 Zentimeter tiefe Sitzfläche bietet mehr Auflagefläche für die Oberschenkel.

Gerade größere Menschen kennen das Problem: Bei vielen Standardmodellen endet die Sitzfläche zu früh, wodurch Druck unter den Beinen entstehen kann. Auch die Rückenlehne fällt großzügig aus. Mit 43 Zentimetern Schulterbreite und 52 Zentimetern Breite im Taillenbereich bietet sie mehr Platz als viele klassische Bürostühle und soll damit größeren oder kräftigeren Personen besseren Halt ermöglichen.

Die Kopfstütze lässt sich um 14 Zentimeter in der Höhe sowie um 12 Zentimeter in der Tiefe verstellen und kann so an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden. Die U-förmige Ausführung soll den Nackenbereich zusätzlich unterstützen. Auch die Armlehnen wurden auf größere Nutzer abgestimmt: Durch ihre gebogene Form bieten sie mehr Bewegungsfreiheit im Hüftbereich. Beim Zurücklehnen kommt ein sechsstufiges Recline-System zum Einsatz, das die Bewegung kontrolliert begleitet und einen gleichmäßigen Übergang zwischen den verschiedenen Sitzpositionen ermöglichen soll.

Wer täglich viele Stunden am Schreibtisch verbringt, sollte auf einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz achten. Dazu gehört auch ein Bürostuhl, der zur eigenen Körpergröße und Statur passt. Regelmäßige Bewegungspausen lassen sich dadurch allerdings nicht ersetzen. Mit dem Maxis richtet sich LiberNovo gezielt an größere und kräftigere Nutzer, die bei vielen Standardmodellen Kompromisse bei Sitzfläche, Rückenlehne oder Bewegungsfreiheit eingehen müssen.

Genau hier setzt das Konzept des Herstellers an. Neben den spezifischen Anpassungen für größere Personen bietet der Maxis auch eine hochwertige Verarbeitung und langlebige Materialien, die für den täglichen Einsatz im Büro konzipiert sind. Die Polsterung besteht aus einem atmungsaktiven Stoff, der auch an heißen Tagen für ein angenehmes Sitzklima sorgt. Die gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung, sodass der Stuhl optimal auf die Schreibtischhöhe abgestimmt werden kann.

All diese Details machen den Maxis zu einer durchdachten Lösung für alle, die einen Bürostuhl suchen, der nicht nur bequem ist, sondern auch die Gesundheit fördert. Zum Marktstart bietet LiberNovo zeitlich begrenzte Vorbesteller-Rabatte an. Wer sich vor dem 31. Juli entscheidet, sichert sich Super-Early-Bird-Konditionen, die den Einstieg in ein ergonomischeres Sitzen attraktiver machen.

Der Maxis ist ab sofort vorbestellbar und wird voraussichtlich im September ausgeliefert. Kunden können zwischen verschiedenen Farbvarianten wählen, um den Stuhl an ihr persönliches Bürodesign anzupassen. LiberNovo bietet zudem eine fünfjährige Garantie, die das Vertrauen in die Qualität des Produkts unterstreicht. Mit dem Maxis setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, besonders für jene, die bisher bei herkömmlichen Stühlen oft zu kurz kamen





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