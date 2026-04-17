Lex Koller: Ökonom sieht keine Lösung für Wohnungsnot

Experte Fredy Hasenmaile vom Raiffeisen Schweiz kritisiert die geplante Verschärfung der Lex Koller durch den Bundesrat als wirkungslos im Kampf gegen die Wohnungsnot. Er fordert stattdessen strukturelle Reformen im Baubereich und weist auf die unzureichende Wirkung der geplanten Massnahmen für Ausländer und Ferienwohnungen hin.

Fredy Hasenmaile , ein renommierter Immobilien experte und Chefökonom bei Raiffeisen Schweiz , hat die vom Bundesrat vorgeschlagene Verschärfung der Lex Koller zur Bekämpfung der aktuellen Wohnungsnot als ungeeignet und wenig zielführend bezeichnet. In einem aufschlussreichen Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" äußerte sich Hasenmaile unmissverständlich und betonte, dass die erwartete Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen "fast null" betragen werde.

Die geplante Einschränkung für Ausländer beim Erwerb von Wohneigentum, so seine Analyse, würde lediglich einen verschwindend kleinen Teil der Gesamttransaktionen auf dem Immobilienmarkt betreffen. Eine unterstützende Analyse von Fahrländer Partner Raumentwicklung bekräftigt diese Einschätzung, indem sie aufzeigt, dass nur etwa 2,5 Prozent aller Wohneigentumstransaktionen von den angedachten Beschränkungen betroffen wären. Diese Zahlen lassen die Relevanz der geplanten Maßnahmen als marginal erscheinen und werfen Fragen nach der Effektivität der bundesrätlichen Strategie auf. Darüber hinaus erachtete Hasenmaile auch die vorgesehene Reduzierung der Kontingente für Ferienwohnungen als kaum relevant. Die Daten der letzten Jahre zeigen deutlich, dass diese Kontingente ohnehin nie vollständig ausgeschöpft wurden. Eine Halbierung der sowieso kaum genutzten Kapazitäten wird daher voraussichtlich keinerlei spürbare Auswirkungen auf den angespannten Wohnungsmarkt haben. Besonders kritisch äußerte sich der Ökonom jedoch zur geplanten Einführung einer Bewilligungspflicht für ausländische Investoren bei Immobilienfonds. Diese Maßnahme könnte laut Hasenmaile den Börsenhandel mit solchen Fonds faktisch zum Erliegen bringen. Die Begründung hierfür liegt in der praktischen Unmöglichkeit, im rasanten Tempo des sekundenschnellen Börsenhandels die Identität jedes Käufers – ob In- oder Ausländer – zweifelsfrei und umgehend zu klären. Dies würde zu erheblichen Verzögerungen und Unsicherheiten führen, die den Handel unattraktiv machen würden. Die eigentlichen Ursachen für die drängende Wohnungsnot sieht Fredy Hasenmaile primär in einem chronisch knappen Angebot an Wohnraum. Um diesem Problem wirksam entgegenzutreten, sei es unerlässlich, die strukturellen Hürden und bürokratischen Hemmnisse im Bauwesen abzubauen. Nur durch eine Beschleunigung und Vereinfachung von Bauprozessen könne das Angebot an Wohnraum erhöht und somit die Wohnungsnot gelindert werden. Hasenmaile räumte ein, dass Rufe nach einer Drosselung der Zuwanderung aus Sorge vor Überlastung der Infrastruktur legitim seien. Gleichzeitig wies er jedoch auf die potenziellen negativen Auswirkungen eines solchen Schrittes auf das wirtschaftliche Wachstumspotenzial der Schweiz hin, was eine solche Entscheidung zwangsläufig umstritten mache und eine sorgfältige Abwägung erfordere. Die Debatte um die Wohnungsnot und die richtigen Lösungsansätze bleibt somit komplex und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, die über punktuelle regulatorische Eingriffe hinausgeht





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