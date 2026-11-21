Extremsportler Lewis Pugh durchschwimmt gefährliche Gewässer, um auf ökologische Folgen des Iran-Kriegs hinzuweisen und internationale Aufmerksamkeit zu erhalten.

Lewis Pugh wagte sich in der Meerenge von Hormuz ins Wasser, um auf die Folgen des Iran-Krieg s für Flora und Fauna aufmerksam zu machen. Der Brite startete seine gefährliche Aktion, um den internationalen Blick auf die ökologischen Schäden in dieser strategisch wichtigen Wasserstraße zu lenken.

Seine Mission war weniger ein sportlicher Rekord als vielmehr ein dramatisches Plädoyer für den Schutz dieser natürlichen Schatzkammer.

Gefährliche Lage bei Explosionen

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Unmittelbar nach dem Sprung ins kalte Wasser am Montag hörte Lewis Pugh zwei laute Explosionen, die das Meer erschütterten. Er blickte hinauf und erkannte, dass ein etwa vier Kilometer entfernter Öltanker getroffen worden war. Kampfflugzeuge tauchten in der Luft auf, was ihn erkennen ließ, dass er sofort die Region verlassen musste.

Lewis Pugh berichtete, dass er mehrfach abbrechen musste, um wieder ins Wasser zu springen. Er ist der erste Athlet, der den Nordpol durchschwommen und in jedem der Weltmeere eine Langstreckendistanz zurückgelegt hat. Laut Nachrichtenagentur AP ist er der erste, der seit Kriegsbeginn in der Straße von Hormuz eine Langstreckendistanz geschwommen ist.

Ökologische Folgen des Konflikts

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Lewis Pugh sagte, dass die meisten Menschen an die Straße von Hormuz nur als Schifffahrtsroute denken, nicht aber als Ort mit einzigartiger Natur. Er betonte, dass durch gesunkene Schiffe und austretendes Öl die Region enorm bedroht ist. Die Erholung der Natur würde Jahre, ja Jahrzehnte dauern.

Am zweiten Tag beobachtete Lewis Pugh, wie ein Flüssiggastanker angegriffen wurde. Er beschrieb den Gestank von Chemikalien und Flammen wie Feuerbälle, die in den Himmel stiegen. Das Wasser rund um das brennende Schiff war Teil dieser katastrophalen Szene.

Bedrohung für das marine Ökosystem

Die durch solche Vorfälle ausgelösten Öl- und Chemikalienverschmutzungen gefährden Tierwelt, Korallenriffe und Mangrovenwälder in der Region. Lewis Pugh erinnerte sich an die Hunderte von Schildkröten, die er vor dem Krieg entlang der omanischen Küste gesehen hatte. Delfine, Schildkröten und Fischadler waren ebenfalls Zeugen der Zerstörung.

Wenn Öl oder chemische Schadstoffe in dieses empfindliche Ökosystem gelangen, ist die Beseitigung extrem schwierig. Lewis Pugh warnte, dass die Folgen dieser Umweltverschmutzung über Generationen hinweg anhalten werden. Er fordert den sofortigen Stopp des Krieges und die Öffnung der Meerenge.