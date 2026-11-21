Lewis Pugh riskiert sein Leben in der Strasse von Hormuz. Der Extremschwimmer warnt vor den katastrophalen Folgen des Krieges auf die marine Umwelt und die Biodiversität der Region.

Der britische Extremschwimmer Lewis Pugh hat in der strategisch wichtigen Strasse von Hormuz eine gefährliche 15-Kilometer-Strecke zurückgelegt, um auf die akute Bedrohung der lokalen Flora und Fauna durch den Krieg im Iran hinzuweisen. Diese ungewöhnliche Aktion unterstreicht die direkten ökologischen Konsequenzen der aktuellen geopolitischen Spannungen in einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Pugh nutzt seine internationale Bekanntheit als erster Athlet, der den Nordpol durchschwommen und in jedem der Ozeane der Erde Langstreckendistanzen bewältigt hat, um eine klare Botschaft der Friedens- und Naturschutzforderung zu verbreiten. Sein Einsatz erfolgt vor dem Hintergrund steigender Angriffe auf die maritime Infrastruktur in der Region.

Gefährliche Begegnungen mit Kampfflugzeugen

Unmittelbar nachdem Lewis Pugh am Montag zum ersten Mal ins kalte Wasser der Meerenge eingetaucht war, hörte er zwei massive Explosionen, die die gesamte Umgebung erschütterten. Aus einer Entfernung von etwa vier Kilometern beobachtete der Schwimmer, wie ein großer Öltanker durch eine direkte Explosion getroffen wurde. Die Lautstärke der Detonation war so gewaltig, dass er sofort nach oben blickte und feststellte, dass Kampfflugzeuge in der Nähe auftauchten. In diesem kritischen Moment wurde dem erfahrenen Langstreckenschwimmer klar, dass er die Situation sofort verlassen und die Region sicher verlassen musste.

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Die Kombination aus militanten Luftangriffen und dem offenen Gewässer machte die Schwimmeinheit zu einem extrem riskanten Unterfangen. Lewis Pugh, der bereits in den gefährlichsten Gewässern des Nordpols und der Antarktis gewatet hat, musste den Versuch mehrfach unterbrechen und wieder ins Wasser zurückkehren. Er beschreibt die Atmosphäre als angespannt und potenziell tödlich, da militärische Konflikte nicht zwischen Sportlern und Kriegsschauplätzen unterscheiden. Dennoch blieb er der Aufgabe treu, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die zerstörerischen Auswirkungen der Kampfhandlungen zu lenken.

Ökologische Zerstörung durch Öl und Chemikalien

Während seiner Anwesenheit in der Strasse von Hormuz war Lewis Pugh Zeuge schwerwiegender Umweltkatastrophen, die die maritime Biodiversität der Region langfristig schädigen werden. Am zweiten Tag seines Aufenthalts beobachtete er, wie ein Flüssiggastanker angegriffen wurde, wodurch enorme Mengen an brennenden Chemikalien ins Wasser gelangten. Der Schwimmer erinnerte sich an den stechenden Geruch der austretenden Substanzen und an die Flammen, die wie Feuerbälle in den Himmel stiegen, während das Wasser rund um das Schiff in Brand stand.

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Solche Vorfälle stellen eine massive Gefahr für die Tierwelt der Straße von Hormuz dar, die zu den artenreichsten Gewässern der Welt gehört. Lewis Pugh warnte davor, dass Öl und chemische Schadstoffe, die in dieses sensible Ökosystem gelangen, die Küstenlinen, Korallenriffe und Mangrovenwälder unwiderruflich schädigen. Die ökologischen Folgen solcher Verschmutzungen sind schwer kalkulierbar und können dazu führen, dass sich die Natur für Jahrzehnte oder sogar Generationen lang nicht von den Schäden erholt. Die Reinigung dieser Gebiete ist nach Angaben des Schwimmers von extremer Schwierigkeit.

Naturschutz als politisches Signal

Bevor der Krieg ausbrach, berichtete Lewis Pugh von einer blühenden Natur in der Region, die er von der omanischen Küste aus erlebte. Er sah zahlreiche Delfine, die ihm beim Schwimmen folgten, sowie Schildkröten und Fischadler. In seinen früheren Aufenthalten entlang der omanischen Küste hatte er Hunderte von Meeresschildkröten beobachtet, die in ihren natürlichen Lebensräumen existierten. Diese intensive Artenvielfalt steht nun im Konflikt mit den militarisierten Interessen, die die Schifffahrtsroute dominieren.

Lewis Pugh betont, dass die Strasse von Hormuz für die meisten Menschen primär als eine kritische Schifffahrtsroute wahrgenommen wird, die den globalen Öltransport sichert. Für ihn ist es jedoch zugleich einer der schönsten Orte, die er je betreten hat, und er bezeichnet sie als eine wahre Schatzkammer der Natur. Durch die vielen Schiffe, die in der Vergangenheit gesunken sind oder aus denen Öl ausgetreten ist, ist die Region jedoch enorm bedroht. Seine Botschaft an die politische Führung ist eindeutig: Der Krieg muss sofort beendet werden, die Meerenge muss wieder für die zivile Schifffahrt geöffnet werden, und die vorhandene Umweltverschmutzung muss systematisch beseitigt werden.