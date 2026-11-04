Lewis Hamilton kritisiert Charles Leclerc nach Ferrari-Duell in Mexiko

Lewis Hamilton übt scharfe Kritik an Teamkollege Charles Leclerc nach dem umstrittenen Duell in Mexiko. Die Spannungen bei Ferrari vor dem Brasilien-Grand-Prix eskalieren.

Lewis Hamilton kehrt mit schwerem Gepäck zum Traditionskurs Interlagos zurück. Der britische Rekordweltmeister bringt mächtigen Frust und dringenden Redebedarf mit zur zwanzigsten Weltmeisterschaftsstation der Formel 1. Die Situation im Lager von Ferrari ist seit der öffentlichen Attacke des Briten auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc alarmiert. Bei der Scuderia herrscht derzeit höchste Wachsamkeit, da eine schnelle Besserung der Lage nicht absehbar ist.

Hamilton offenbart Unmut über Ferrari-Konflikt

Hamilton äußerte sich zu den vergangenen Auseinandersetzungen mit Teamkollegen und betonte, dass man nicht immer alles richtig machen kann. Er erklärte jedoch, dass die Piloten in neun von zehn Fällen ihre Positionen halten sollten. In Mexiko gelang dies den Ferrari-Piloten nicht. Durch ihr unnötig hartes Duell um die Führung schenkten sie Max Verstappen den Sieg. Hamilton sah die Schuld eindeutig auf der anderen Seite der Garage und spare nicht mit Kritik.

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Mentalitätsfrage statt Altersunterschied diskutiert

Leclerc sei bereits 29 Jahre alt, daher liege das Problem nicht am Alter, so Hamilton weiter. Es handele sich vielmehr um eine Mentalitätsfrage. Der siebenmalige Champion beschrieb ein Alles-oder-Nichts-Denken, bei dem entweder er gewinnt oder keiner von beiden. Diese Dynamik sollte im Rennsport nicht vorherrschen. Hamilton argumentierte, dass bei gehaltenen Positionen im Rennen noch viel passieren könne. Wenn der eigene Teamkollege jedoch gegen einen arbeite und Positionen verliere, sei das definitiv hart.

Leclerc verteidigt harten Rennstil als Normalität

Charles Leclerc ließ die deutlichen Worte von Hamilton nicht lange auf sich sitzen. Auch er äußerte Unzufriedenheit darüber, wie stark ihn Hamilton in Kurve eins von der Strecke gedrängt habe. Der Monegasse verwies darauf, dass es einfach Teil des Rennsports sei. Wenn man um den Sieg kämpfe, geschehen solche Dinge eben. Beide Fahrer sehen sich auch in der nächsten Saison als Teamkollegen. Interne Konflikte sind der Formel 1 quasi in die Wiege gelegt worden.

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Drama zwischen Senna und Prost prägt die Geschichte

Fans der Königsklasse lieben das Drama zwischen den Fahrern. Historische Beispiele reichen von Ayrton Senna gegen Alain Prost bei McLaren über Sebastian Vettel gegen Mark Webber bei Red Bull bis hin zu Nico Rosberg gegen Hamilton bei Mercedes. Den Teambossen bereitet diese Konstellation hingegen nur Kopfschmerzen. Bei Ferrari spitzt sich die Lage nun zu, da beide Piloten, die auch 2027 in den Cockpits sitzen, als klare Nummer eins gelten.

Konzept ohne Regeln scheint zum Scheitern verurteilt

Ein solches Konzept ohne feste Verhaltensregeln scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Hamilton gab vor dem Rennen in Sao Paulo an, dass es Irgendetwas geben müsse, das sich definitiv ändern muss. Ob dies etwas am Verhalten von Charles Leclerc ändern würde, wisse er nicht. Das Rennen findet am Sonntag um 18:00 Uhr live bei SRF statt. Die Fans können gespannt sein, wie sich die Situation vor dem Start entwickelt.