Lewis Hamilton holt Pole-Position in Mexiko - Hamilton und Antonelli starten vorne

Lewis Hamilton feiert seine 105. Pole-Position bei Formel 1 Grand Prix von Mexiko. Kimi Antonelli profitiert von Verstappens Strafe und steht dicht vor dem Titelgewinn.

Lewis Hamilton hat das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko mit der schnellsten Zeit abgeschlossen. Damit sicherte sich der britische Fahrer für den italienischen Rennstall Ferrari die erste Pole-Position seiner Laufbahn in diesem Team. Es handelt sich um die 105. Pole-Position in seiner gesamten Karriere und die erste seit mehr als drei Jahren. Der Großmeister erklärte nach der Runde, dass sich die Situation fantastisch anfühle und er zunächst sprachlos sei.

Hamilton dominiert das Qualifying

Im intensiven Kampf um die Bestzeit reiheten sich hinter dem sensationellen Hamilton sein Landsmann George Russell im Mercedes sowie sein neuer Teamkollege Charles Leclerc ein. Max Verstappen, der sonst meist dominant ist, landete nur auf dem viertschnellsten Platz. Aufgrund einer nachträglichen Strafe rutschte der Niederländer noch weiter nach hinten, was die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag maßgeblich veränderte.

Also read Revolververdacht löst Grosseinsatz aus – Polizei findet Karabinerhaken statt Schusswaffe

Antonelli profitiert von Strafe

Davon profitierte insbesondere der WM-Führende Kimi Antonelli, der im Qualifying den fünften Platz belegte. Durch die Versetzung von Verstappen startet der Italiener nun direkt neben Charles Leclerc. Diese Positionierung ist von entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Antonelli steht vor dem Sprung in die Geschichte, da ihm nur noch zwei Punkte zum Titel fehlen.

Advertisement

Jüngster Weltmeister in Sicht

Sollte der 20-Jährige am Sonntag den neuntplatzierten Rang oder einen besseren erreichen, kann er bereits vorzeitig zum Weltmeister gekürt werden. Er würde dann als jüngster Titelträger aller Zeiten in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingehen. Selbst wenn er das Rennen nicht gewinnt, reicht ihm ein schlechteres Ergebnis als das seiner Konkurrenten. Weder Teamkollege Russell noch Lewis Hamilton dürfen das Rennen gewinnen, damit Antonelli seinen Traum verwirklicht.

Live-Übertragung des Rennens

Das große Finale in Mexiko-Stadt wird am Sonntag live übertragen. Die Zuschauer können dem Geschehen ab 20:20 Uhr auf SRF zwei folgen. Zusätzlich bietet die Sport App eine digitale Übertragung für mobile Geräte an. Fans können so jederzeit und überall die entscheidenden Momente des Rennens verfolgen und den möglichen Titelgewinn von Kimi Antonelli miterleben.