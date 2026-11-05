Levski Sofia gegen Jagiellonia Bialystok: Torjägerchancen bleiben vergebens

Das Spiel zwischen Levski Sofia und Jagiellonia Bialystok SSA ist geprägt von verpassten Toren. Spieler wie Everton Bala und Ousmane Sow scheitern kläglich an den Toren.

Das Fußballspiel zwischen Levski Sofia und Jagiellonia Bialystok SSA beginnt mit einer offensichtlichen Dominanz der Angriffsspieler, die jedoch keines ihrer vielen Möglichkeiten zur Nutzung bringt. Bereits zu Beginn des ersten Durchgangs zeigt sich, dass beide Teams zwar offensive Impulse setzen, aber die entscheidende Präzision zum Tore schießen fehlt. Die Partie wird von einer Serie verfehlter Schüsse und gehaltenen Bällen geprägt, was die hohe Spannung im Spiel aufrechterhält, ohne dass sich der Spielstand ändert.

Torwartparaden halten das 0:0 aufrecht

Der Torwart von Jagiellonia Bialystok SSA, Apostolos Konstantopoulos, steht unter Druck, als Ousmane Sow versucht, mit dem linken Fuß von rechts im Strafraum zum Abschluss zu kommen. Der Ball geht jedoch knapp links am Tor vorbei, vorbereitet von Nik Prelec. Kurz darauf versucht Apostolos Konstantopoulos selbst, mit dem rechten Fuß aus der Distanz zu schießen, doch auch dieser Versuch geht links vorbei. Diese Aktion wird von Rodrigo Conceição nach einer Ecke eingeleitet. Die Defensive von Levski Sofia zeigt sich ebenso effektiv, als Everton Bala mit einem rechten Fernschuss von Kristian Dimitrov bedient wird, der Ball aber links unten gehalten wird. Auch der zweite Versuch von Everton Bala aus der Strafraummitte fliegt direkt drüber, eingeleitet von einer Flanke von Aldair.

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Die Abwehr von Jagiellonia Bialystok SSA muss sich ebenfalls vor gefährlichen Kopfballversuchen hüten. Taras Romanczuk versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum, wird aber von der Abwehr blockiert. Die Vorbereitung erfolgte durch Anders Klynge. Auch ein weiterer Kopfballversuch von Apostolos Konstantopoulos aus der Strafraummitte geht rechts vorbei, nachdem er von Guilherme Montóia nach einer Ecke geflankt wurde. Ein weiterer Schuss von Nik Prelec aus der Strafraummitte wird abgeblockt, wobei Anders Klynge die Vorlage lieferte.

Verpasste Chancen und blockierte Schüsse

In der 42. Minute des Spiels zeigt sich erneut die Torsicherheit der Torhüter. Reinaldo von Levski Sofia schießt mit dem rechten Fuß von links im Sechzehner, wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Die Vorlage stammte von Serginho. Auch Jeremy Agbonifo von Jagiellonia Bialystok SSA scheitert mit einem Schuss aus der Strafraummitte, der rechts unten gehalten wird. Die Vorbereitung erfolgte durch Anders Klynge. Reinaldo versucht es später erneut aus der Distanz, doch sein Schuss wird abgeblockt, unterstützt durch Serginho.

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Everton Bala von Levski Sofia häuft die verpassten Chancen weiter an. Nach einem Konter schießt er mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht links hoch und weit vorbei, vorbereitet von Aldair. Drei weitere Versuche von Everton Bala, zwei mit dem linken Fuß und einer mit dem rechten, aus links im Sechzehner oder aus der Distanz, werden allesamt blockiert oder gehen am Tor vorbei. Serginho ist hier häufig der Vorbereiter dieser Aktionen. Serginho selbst versucht es mit einem rechten Fernschuss, der in der Mitte des Kastens gehalten wird.

Letzte Versuche vor dem Halbzeitpfiff

Kajetan Szmyt von Jagiellonia Bialystok SSA hat die Chance, das 0:0 zu kippen, doch sein Schuss aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß wird in der Mitte des Kastens gehalten. Die Vorlage lieferte Nik Prelec mit einem langen Ball. Jesús Imaz von Jagiellonia Bialystok SSA scheitert mit einem linken Schuss aus links im Sechzehner, wobei der Ball links hoch und weit vorbei fliegt. Guilherme Montóia bereitete diese Aktion nach einem Konter vor. Nik Prelec versucht es ebenfalls mit dem linken Fuß von links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Die Vorbereitung stammt von Anders Klynge. Nach diesen zahlreichen vergeblichen Versuchen wird der Anstoß zur zweiten Halbzeit gepfiffen, wobei sich beide Mannschaften noch ohne Torerfolg befinden und die Partie weiter spannend bleibt.