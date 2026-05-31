Letztes Testspiel in St. Gallen: Yakin stellt neue Elf vor - Vorbereitung auf die WM in Katar

Die Schweiz trifft am Sonntag in St. Gallen im letzten Test vor der WM auf Jordanien. Murat Yakin verzichtet auf Altbekannte und setzt stattdessen auf Aebischer, Manzambi, Zakaria und Mvogo. Das Spiel dient als Generalprobe für das Turnier in Katar und gibt Aufschluss über mögliche Startelf‑Kandidaten.

Der letzte Testspieltermin vor dem Start der WM-Qualifikation rückt für die Schweizer Nationalmannschaft immer näher. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr trifft die von Murat Yakin kommandierte Elf im Stadion von St. Gallen im Rahmen des Livetickers auf das Team aus Jordanien .

Das Spiel gilt als letzte Generalprobe, bevor die Schweiz in wenigen Wochen ihre Gruppenphase in Katar bestreitet. Die Atmosphäre im St. Gallen Stadium ist von ruhiger Vorfreude geprägt: obwohl das Stadion gut gefüllt ist, dominieren die rot gekleideten Anhänger die Sicht auf die charakteristischen grün‑weißen Sitzschalen, und die Stimmung bleibt noch gedämpft. Viele Zuschauer warten erst ab, welche Taktik und welche Spieler Yakin in den Endspurt führt. In seiner Aufstellung überrascht der Nationaltrainer erneut - zumindest leicht.

Auf die gewohnten Stammpfeiler Gregor Kobel, Ricardo Rodríguez, Fabian Rieder und Silvan Widmer verzichtet Yakin vollständig. Stattdessen stellt er Michel Aebischer, Johan Manzambi, Denis Zakaria sowie Torhüter Yvon Mvogo ins Startelfenbein. Diese Besetzung weicht in einigen Punkten von der Aufstellung ab, die während der Qualifikationsphase zum Einsatz kam, eröffnet jedoch die Möglichkeit, frühzeitig ein Bild von der potenziellen WM‑Startelf zu erhalten.

Insbesondere Aebischer und Mvogo gelten bereits als etablierte Kandidaten für das Endturnier, während Manzambi und Zakaria mit ihren offensiven bzw. zentralen Profilen neue Impulse setzen könnten. Sollte die Testphase erfolgreich verlaufen, könnten diese vier Spieler in Katar eine tragende Rolle übernehmen. Die taktische Ausrichtung des Teams spricht für ein ausgewogenes Gefüge zwischen Defensive und Offensive.

Gegen Jordanien, das als eher defensiv eingestellter Gegner gilt, bietet die Kombination aus Manzambi, der mit seiner Schnelligkeit und Dribblingschärfe die Flügel bespielt, und Zakaria, der flexibel im Zentrum agieren kann, zusätzliche Offensivoptionen. Yakin könnte damit experimentieren, wie sich seine Mannschaft in einer Offensiv‑zu‑Defensiv‑Balance präsentiert, um gegen das kompakte Katar-Spiel einen Vorsprung zu erarbeiten.

Neben den spielerischen Aspekten steht das Testspiel auch im Zeichen der Motivation: Die Fans, die noch nicht vollständig von der Leistung der Nationalmannschaft überzeugt sind, erhalten die Gelegenheit, die neue Generation von Spielern live zu erleben und damit ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zur Mannschaft zu entwickeln. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Yakin mit dieser Formation das Fundament für den WM‑Erfolg legt oder ob noch Nachbesserungen nötig sind, bevor das Turnier in Katar offiziell startet





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