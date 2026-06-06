Letzter WM-Test: Schweiz trifft auf Australien in San Diego

Die Schweiz bestreitet ihren letzten Test vor der WM 2026 gegen Australien in San Diego. Trainer Murat Yakin muss auf Breel Embolo und Ruben Vargas verzichten. Johan Manzambi soll die Lücke im Sturm füllen.

Das Schweizer Nationalteam bestreitet in San Diego seinen letzten Test vor der WM 2026 . Die Partie gegen Australien findet im Snapdragon Stadium statt, das 35.000 Plätze bietet.

Allerdings war die Ticketnachfrage verhalten: Ein Platz nahe des Rasens kostet knapp 160 Dollar, das günstigste Ticket liegt bei 55 Dollar. Unter den wenigen Zuschauern befinden sich auch einige Exil-Schweizer, die in Kalifornien leben. Das Spiel dient als Generalprobe für die WM, und Trainer Murat Yakin nutzt die Gelegenheit, um sein Team in der gewohnten Formation 4-2-3-1 spielen zu lassen. Offiziell zeigt die Aufstellung zwar ein anderes Bild, doch Johan Manzambi dürfte auf der Zehnerposition hinter Sturmspitze Zeki Amdouni agieren.

Manzambi, der nach seinem Kreuzbandriss gegen Jordanien einen guten Eindruck hinterliess, soll den verletzten Breel Embolo ersetzen. Embolo war das grosse Thema rund um das Nationalteam, da er erst am Freitagabend in San Diego eintraf und daher nicht im Aufgebot steht. Auch Ruben Vargas fehlt wegen einer leichten Blessur. Die australische Mannschaft rotiert im Vergleich zum letzten Test gegen Mexiko kräftig durch.

Grössere Namen sucht man vergebens: Drei der elf Spieler stehen in der Heimat Australien unter Vertrag, einer in Japan und drei in der amerikanischen MLS. In der Offensive gibt es einen alten Bekannten für Fans der Super League: Nestory Irankunda, der bis letzten Sommer bei Grasshoppers spielte, steht nun bei Watford in der Championship unter Vertrag. In 40 Ligaspielen erzielte er vier Tore.

Die Partie beginnt um 12 Uhr Ortszeit bei ähnlichen Temperaturen wie nächste Woche in San Francisco, wo die Schweiz in der WM-Gruppenphase spielen wird. Für die Mannschaft von Murat Yakin ist es der letzte Härtetest vor dem Turnier. Die Kulisse mag nicht WM-würdig sein, doch das Team will zeigen, dass es auch ohne Embolo und Vargas bestehen kann. Die Erwartungen sind hoch, und die Fans hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung.

Das Spiel bietet zudem die Gelegenheit, sich mit den Bedingungen in den USA vertraut zu machen, bevor es ernst wird





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