Die toten Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren wurden von Spezialtauchern aus einer Höhle in etwa 60 Meter Meerestiefe gezogen und dann nach oben gebracht. Insgesamt starben bei dem Unglück in der vergangenen Woche fünf Italiener sowie ein Rettungstaucher von den Malediven. Die genaue Ursache ist noch unklar. Die Behörden ermitteln.

Letzte Leichen von Taucherinnen auf den Malediven geborgen Foto: Maldives President's Media Division (Keystone) Aus Italien geborgen worden. Die toten Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren wurden von Spezialtauchern aus einer Höhle in etwa 60 Meter Meerestiefe gezogen und dann nach oben gebracht, wie aus dem Aussenministerium in Rom verlautete.

Insgesamt starben bei dem Unglück in der vergangenen Woche fünf Italiener sowie ein Rettungstaucher von den Malediven. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Behörden ermitteln. Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka.

Mit ihren weissen Sandstränden ziehen sie Urlauber aus aller Welt an. Auch für Schnorchler und Taucher sind die Malediven und ihre Korallenriffe ein beliebtes Ziel. Nach italienischen Angaben war die Tauchgruppe in einer Höhle mit mehreren Kammern unterwegs, die durch schmale Gänge miteinander verbunden sind. Eigentlich hätte die Gruppe nur bis zu einer Tiefe von etwa 30 Metern tauchen dürfen.

Obduktionen in Italien sollen Klarheit bringen Inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft in Rom in die Ermittlungen eingeschaltet. Nach Angaben der Behörden sollen die Leichen in den kommenden Tagen aus der Inselhauptstadt Malé nach Italien gebracht werden, wo sie obduziert werden sollen. Unter den Todesopfern ist auch eine bekannte Meeres-Expertin und Professorin an der Universität Genua. Die Gruppe war mit einem kommerziellen Schiff zu einem Ausflug gestartet.





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malediven Taucher Schnorchler Korallenriffe Unglück Toten Tauchgruppe Höhle Schmale Gänge Tiefen Obduktionen Inselhauptstadt Malé Universität Genua Ausflug Schiff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Taucherdrama auf Malediven: Leichen von vermissten Italienern in Höhle gefundenDie Toten konnten von einer Gruppe von Spezialisten im hintersten Abschnitt der Höhle in über 50 Metern Tiefe lokalisiert werden. Die Bergung soll am Dienstag stattfinden.

Read more »

Taucherdrama auf Malediven: Leichen von vermissten Italienern in Höhle gefundenDie Toten konnten von einer Gruppe von Spezialisten im hintersten Abschnitt der Höhle in über 50 Metern Tiefe lokalisiert werden. Die Bergung soll am Dienstag stattfinden.

Read more »

Unglück auf den Malediven: Zwei Leichen italienischer Taucher aus Unterwasserhöhle geborgenDie vier Toten hätten sich im hintersten Teil der Höhle «dicht beieinander» befunden, berichten die finnsichen Spezialtaucher, welche die Leichen an die Oberfläche brachten.

Read more »

Taucher-Unglück: Letzte Leichen von Taucherinnen auf den Malediven geborgenDie Opfer werden jetzt nach Italien überführt. Dort soll eine Obduktion Klarheit bringen.

Read more »