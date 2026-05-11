Letzte Chance für Rückerstattung Mineralölsteuer 2024

Die Landwirtschaftsbetriebe können bis zum 30. Juni ihre Mineralölsteuer-Rückerstattung beantragen. Um an ihr Geld zu kommen, müssen sie sich zuerst einmal registrieren. Welche Schritte man dazu unternehmen muss und welche Vorteile AGOV bietet, erfahren Sie hier.

Die Rückerstattung kann bis zu mehreren tausend Franken betragen. agronumer1.com Zwischen Mai und Juni können die Landwirtschaft sbetriebe beim Bund die Mineralölsteuer für das letzte Jahr zurückverlangen.

Dafür ist neu zuerst eine einmalige Registrierung nötig.

«(Viel) Geld abholen statt verschenken! », schreibt der Schweizer Bauernverband (SBV) in einer Mitteilung. Insgesamt seien es 60 bis 70 Millionen Franken pro Jahr, heisst es weiter. Je nach Betriebsgrösse kann das mehrere tausend Franken ausmachen.

Um an das Geld zu kommen, müssen sich die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter auf der neuen Plattform Taxas des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit einmalig registrieren. Nach erfolgreicher Erfassung der Geschäftsbeziehung «MinöSt Rückerstattung» wird ein Verifizierungsbrief ausgelöst und zugestellt. Den Code muss man innerhalb der angegebenen Frist eingeben, um die Registrierung abzuschliessen. Dieses sogenannte «Onboarding» nimmt ungefähr zwei Wochen in Anspruch.

Was ist AGOV und warum lohnt es sich? AGOV ist das neue Behörden-Login der Schweiz. Damit kann man sich bei den Online-Diensten von Bund, Kanto-nen und Gemeinden anmelden. Auch für den Zugang auf die verschiedenen digitalen Plattformen der Landwirtschaft kann man AGOV nutzen.

Es funktioniert ohne klassisches Passwort und gilt deshalb als einfacher und sicherer. Am einfachsten nutzt man dafür die AGOV «Access App» auf dem Smartphone. Wer AGOV das erste Mal nutzt, muss sich registrieren . Anschliessend ist es sehr einfach.

Wenn man sich für eine behördliche Online-Plattform anmelden will, scannt man mit der APP den gezeigten QR-Code und bestätigt den Zugang z. B. mit seinen biometrischen Daten (Gesicht oder Fingerabdruck) oder einem Pin. Anschliessend kann man noch bis zum 30. Juni die eigentliche Rückerstattung beantragen. Ab Juli ist eine Rückerstattung für 2025 nicht mehr möglich...





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