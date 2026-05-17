Lettland: Streitkräfte informierten Anwohner über Drohnenbedrohung, politische Krise in dem Land

Die Streitkräfte des EU- und Nato-Mitglieds Lettland informierten Anwohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes. Kampfjets der Nato wurden aktiviert, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit gab es bereits Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet, und die russische Aggression in der Ukraine könnte weitere Vorfälle verursachen.

Im Baltikum informierten die Streitkräfte des EU- und Nato -Mitglieds Lettland Anwohner über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes. Das Flugobjekt sei am Morgen in den Luftraum eingedrungen und habe diesen dann wieder verlassen.

Kampfjets der Nato seien aktiviert worden, ohne nähere Angaben. In der Vergangenheit kam es bereits zu Explosionen durch Drohnenvorfälle auf lettischem Gebiet. Solange die russische Aggression in der Ukraine andauert, ist es möglich, dass es erneut zu Vorfällen kommt, bei denen ausländische Drohnen in den lettischen Luftraum eindringen oder sich diesem nähern. Der Luftraum werde ständig überwacht, gemeinsam mit den In diesem Monat war ein kaum genutzte Öllager mit leeren Tanks in Rezekne im Osten des Landes getroffen worden.

Bei dem Vorfall waren zwei fehlgeleitete ukrainische Drohnen nahe der russischen Grenze abgestürzt. Niemand wurde verletzt. Der Zwischenfall löste eine politische Krise in dem Land aus, bei der erst Verteidigungsminister Andris Spruds und dann Regierungschefin Evika Silina zurücktrat. Im Zuge des Ukraine-Krieges kam es zuvor bereits zu mehreren Drohnenvorfällen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes. Silina hatte Spruds deshalb Versäumnisse bei der Drohnenabwehr vorgeworfen





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