Letten schlagen USA in Gruppe A

Die Letten haben die USA in der Gruppe A im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation geschlagen. Dank ihrer Paradeformation um Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis und Deniss Smirnovs, die für 3 der 4 Treffer gegen die USA verantwortlich war, ist in der Gruppe A im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation alles offen.

Die Letten haben die USA in der Gruppe A im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation geschlagen. Dank ihrer Paradeformation um Rudolfs Balcers , Sandis Vilmanis und Deniss Smirnovs , die für 3 der 4 Treffer gegen die USA verantwortlich war, ist in der Gruppe A im Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation alles offen.

Die Letten stellten die USA in Zürich von Beginn an auf die Probe und gingen nach 9 Minuten in Front. Im Mitteldrittel glich Matthew Tkachuk im Powerplay zwar wieder aus. Doch im Schlussabschnitt waren es die Letten, die mit 3 Treffern (2 davon von Vilmanis ins leere Tor) für die Entscheidung sorgten. Die Balten überholten die USA dank dem kapitalen Sieg und besitzen nun die besten Karten im Kampf um die K.o. -Phase





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