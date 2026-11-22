Ein 22-Jähriger mit Lernfahrausweis fuhr allein in St. Gallen und verursachte einen Unfall. Die Polizei fand ihn später. Keine Begleitung ist verboten.

Kurz nach 7 Uhr am Samstagmorgen meldete die Stadtpolizei St. Gallen einen mutmasslichen Verkehrsunfall an der Martinsbruggstrasse. Bei der Überprüfung des Ortes stellte sich heraus, dass ein Leitpfosten beschädigt worden war und Flurschaden entstanden war. Ein beschädigtes Fahrzeug konnte in unmittelbarer Nähe identifiziert werden.

Unfallhergang und Fluchtversuch

Die weiteren polizeilichen Abklärungen führten direkt zum Unfallverursacher. Der 22-jährige Lenker gab an, auf der Martinsbruggstrasse stadtauswärts gefahren zu sein. Auf der nassen Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte rechtsseitig mit einem Leitpfosten. Dabei entstand nicht nur der direkte Schaden am Pfosten, sondern auch Flurschaden an der Umgebung.

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Direkt nach dem Zusammenstoß parkte der Fahrer das Fahrzeug wenige Meter weiter. Er versuchte, das beschädigte Rad vorne rechts selbst zu wechseln. Die geplante Weiterfahrt blieb jedoch infolge der darauffolgenden Beschädigung der Achse erfolglos. Anstatt die Unfallstelle zu sichern oder die Behörden zu informieren, entfernte sich der 22-Jährige vom Ort des Geschehens, ohne den entstandenen Schaden zu melden oder sich darum zu kümmern.

Polizeiliche Festnahme und Kontrolle

Die Behörden konnten den Unfallverursacher später dennoch anhalten und zur Sache befragen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker im Besitz eines Lernfahrausweises war. Er hatte die Fahrt in diesem Fall ohne die gesetzlich vorgeschriebene Begleitperson durchgeführt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Es entstand lediglich mässiger Sachschaden am Fahrzeug und an der Infrastruktur.

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Rechtliche Vorgaben für Lernfahrten

Für Lernfahrten mit einem Personenwagen der Kategorie B ist eine berechtigte Begleitperson zwingend erforderlich. Diese Person muss mindestens 23 Jahre alt sein und den Führerausweis der Kategorie B seit mindestens drei Jahren besitzen. Ein wichtiges Kriterium ist zudem, dass der Führerausweis der Begleitperson nicht mehr auf Probe ausgestellt sein darf. Das Fehlen dieser qualifizierten Aufsicht stellt einen schwerwiegenden Regelverstoß dar.

Zusätzlich zur Person müssen auch die technischen Voraussetzungen am Fahrzeug erfüllt sein. Die Begleitperson muss die Handbremse während der gesamten Fahrt betätigen können, um im Notfall eingreifen zu können. Das Fahrzeug muss zudem eindeutig mit dem Lernfahrschild "L" gekennzeichnet sein. Ein Lernfahrausweis allein berechtigt somit nicht zu unbegleiteten Autofahrten. Der 22-Jährige verstieß gegen mehrere dieser fundamentalen Sicherheitsvorschriften, was die polizeiliche Bewertung des Vorfalls erheblich verschärfte.