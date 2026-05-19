Leonardo Genoni und die Leistungssteigerung im IBHF Eishockey-Weltcup

SDATorhüter des EV Zug Leonardo Genoni bestreitet sein 50. WM-Spiel und seine zwölfte WM. Während er nicht viel Wert auf Statistiken legt, sind diese bei ihm beeindruckend. Genoni betont auch, dass er von seiner starken Leistung im Vorjahr überzeugt sei. Die Performance gegen Deutschland bei der Heim-WM Länderspiel wird er nicht beeinflussen lassen.

SDATorhüter Leonardo Genoni bestreitet beim 6:1-Sieg gegen den Erzrivalen Deutschland sein 50. WM-Spiel. Doch von Statistiken hält er nicht viel. Leonardo Genoni ist nach der Partie zum Scherzen aufgelegt: «Ich habe vor dem Spiel einen grossartigen Kuchen erhalten und freue mich nun darauf, diesen zu essen», sagt er gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone auf seinen 50.

WM-Einsatz angesprochen, ehe er zugibt: «Nein, hatte keine Ahnung.

" Der 38-jährige Keeper des EV Zug, der seine zwölfte WM bestreitet, legt wenig Wert auf Statistiken. Dabei sind diese bei ihm, insbesondere in jüngster Vergangenheit, mehr als beeindruckend. In seinen letzten acht WM-Spielen kassierte er inklusive der Verlängerung im letztjährigen Final gegen die USA (0:1) bloss vier Gegentore. Darauf hingewiesen entgegnet er: «Drei Punkte gefallen mir.

" Diese Aussagen unterstreichen, wie Leonardo Genoni tickt. Zum Thema seiner starken WM-Leistungen - beim Gewinn der Silbermedaille vor einem Jahr wurde er zum MVP des Turniers gekürt - lässt sich Genoni wenig entlocken. Es sei ein super Team, es funktioniere richtig gut und folgliche Spiele seien nicht ungewöhnlich. Genoni betont: «Im internationalen Eishockey gibt es nicht viele Chancen, was es für einen Torhüter leichter macht - auch wenn die Schüsse und die Gegner gut sind.

" Nico Hischier spricht nach dem Kantersieg gegen Deutschland über die Leistungssteigerung im Mitteldrittel und die WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena in Zürich





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