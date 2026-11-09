Leo XIV. feiert Massengottesdienst mit 2,5 Mio. in Buenos Aires

Papst Leo XIV. predigt vor 2,5 Millionen Menschen in Buenos Aires gegen den Rückgang der Gläubigen und ruft zur Stärkung der christlichen Familie auf.

Papst Leo XIV. hat am Mittwoch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die größte Messe seiner bislangigen Amtszeit zelebriert. Zu diesem Gottesdienst, der auf den Straßen der Stadt stattfand, waren schätzungsweise 2,5 Millionen Gläubige gekommen. Diese massive Beteiligung wurde vom Vatikan nach Angaben der örtlichen Behörden bestätigt und unterstreicht die anhaltende Bedeutung des Katholizismus in der Heimat seines Vorgängers Franziskus.

Gemeinsame Feier in der argentinischen Hauptstadt

Die Versammlung in Buenos Aires markiert einen Höhepunkt der zwölftägigen Südamerika-Reise des Oberhaupts der katholischen Kirche. Argentinien stellt nach Uruguay die zweite Station dieser großen Pilgerschaft dar. Besonders bewegend war die Sichtbarkeit zahlreicher Bilder des verstorbenen Papstes Franziskus während der Zeremonie. Der gebürtige Argentinier Franziskus war nach seiner Wahl zum Pontifex bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr nicht mehr in seine Heimat zurückgekehrt, was die emotionale Aufladung des Ereignisses erhöhte.

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Predigt gegen skeptische Stimmen zur christlichen Familie

In seiner Predigt appellierte Leo XIV. an die Anwesenden, den katholischen Glauben trotz kritischer öffentlicher Stimmen aktiv weiterzuverbreiten. Der gebürtige US-Amerikaner betonte entschieden, dass die christliche Familie keineswegs überholt sei. Im Gegenteil, sie diene heute mehr denn je als Fels in der Brandung inmitten der vielen Unsicherheiten unserer Zeit. Er forderte die Gemeinde auf, nicht auf Stimmen zu hören, die eine Abwertung traditioneller Wertstrukturen postulieren.

Soziales Engagement und Besuch im Zentrum

Vor der großen Messe hatte der Papst ein katholisches Sozialzentrum besucht, das sich spezifisch um die Betreuung behinderter Menschen kümmert. Dabei stellte Leo XIV. klar, dass behinderte Menschen keine Bürde für die Gesellschaft darstellen, sondern ein Segen für alle sind. Der Fortschritt einer Nation lasse sich maßgeblich daran messen, wie sie Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen in ihr Miteinander integriert und wertschätzt.

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Kontext zur aktuellen Glaubensentwicklung

Die Initiative zur Stärkung des Glaubens steht im Kontext eines deutlichen Rückgangs der Katholiken in Argentinien. Schätzungen zufolge hat sich die Zahl der Menschen, die sich zur katholischen Kirche bekennen, in den letzten Jahren signifikant verringert. Aktuell wird angenommen, dass noch etwa die Hälfte der Bevölkerung der katholischen Konfession angehört. Global betrachtet gibt es jedoch noch immer schätzungsweise 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt.

Politische Begegnung mit Staatschef Javier Milei

Am Mittwoch reist Leo XIV. nach Peru weiter, wo er viele Jahre als Missionar und Bischof tätig war. Im Vorfeld seines Aufenthalts in Buenos Aires hatte der Papst den argentinischen Staatschef Javier Milei gemahnt, mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. Milei war ebenfalls bei dem großen Gottesdienst anwesend, was die Verbindung zwischen kirchlicher Soziallehre und politischer Führung in der Region unterstrich.