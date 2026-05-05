Nach der Amokfahrt in Leipzig ordnet das Amtsgericht die Unterbringung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Zwei Menschen starben, sechs wurden verletzt.

Nach der schrecklichen Amokfahrt in der Leipzig er Innenstadt hat das Amtsgericht eine vorläufige Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Der 33-jährige deutsche Staatsbürger wird des zweifachen Mord es sowie des versuchten Mord es in vier Fällen beschuldigt, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig bekannt gab.

Die Entscheidung des Gerichts basiert auf der dringenden Vermutung, dass der Beschuldigte die Tat in einem Zustand zumindest erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen hat. Die Staatsanwaltschaft hatte die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt, da aufgrund des aktuellen Zustands des Beschuldigten die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er weitere schwere rechtswidrige Taten begehen könnte, die mit der vorliegenden Tat vergleichbar sind. Die öffentliche Sicherheit hat hierbei oberste Priorität.

Die Amokfahrt ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr in der Grimmaischen Straße, einer der zentralen Einkaufsstraßen Leipzigs. Der Täter fuhr mit seinem Fahrzeug in die Fußgängerzone und erfasste dabei mehrere unbeteiligte Passanten. Nach der Tat stellte er das Auto selbst und ließ sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Die Tragödie forderte zwei Todesopfer: eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann verloren ihr Leben.

Darüber hinaus wurden sechs Personen im Alter von 21 bis 87 Jahren verletzt, darunter zwei schwerverletzte Personen im Alter von 75 und 84 Jahren. Insgesamt mussten mehr als 80 Menschen nach dem Vorfall psychologisch betreut werden, um das erlebte Trauma zu verarbeiten. Die Ermittlungen ergaben, dass der 33-jährige Täter in der Region Leipzig wohnhaft ist und sich kurz vor der Tat in stationärer Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung befand.

Er hatte sich freiwillig in die Klinik begeben und wurde Ende April wieder entlassen. Zuvor war der Beschuldigte bereits der Polizei bekannt, unter anderem aufgrund von Vorfällen im sozialen Umfeld, die Bedrohungen und ehrverletzende Handlungen umfassten. Diese Vorfälle waren jedoch nicht mit körperlicher Gewalt verbunden. Die Hintergründe der Amokfahrt sind weiterhin unklar, und es gibt derzeit keine gesicherten Erkenntnisse über ein politisches oder religiöses Motiv.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat auf eine psychische Erkrankung des Täters zurückzuführen ist. Die Grimmaische Straße wurde nach Abschluss der Spurensicherung wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben, jedoch blieben die meisten Geschäfte entlang der Straße vorerst geschlossen. Die Stadt Leipzig plant, die betroffene Stelle baulich zu sichern, um die Sicherheit der Passanten in Zukunft zu gewährleisten und eine ähnliche Tragödie zu verhindern. Die Aufarbeitung des Vorfalls und die Unterstützung der Betroffenen haben höchste Priorität.

Die Leipziger Bevölkerung ist tief erschüttert und trauert um die Opfer dieser sinnlosen Gewalt. Die psychologische Betreuung der Zeugen und Angehörigen wird fortgesetzt, um ihnen bei der Bewältigung des Traumas zu helfen





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