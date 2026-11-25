Leila Wandeler trainiert trotz Kälte in Shorts für das entscheidende WM-Playoff in Bern. Die West-Ham-Spielerin nutzt die Heimvorteile gegen Österreich.

Leila Wandeler zeigt beim Nati-Zusammenzug in Bern keine Anzeichen von Kälte. Die 20-jährige Freiburgerin trainiert bei tiefen Temperaturen in kurzen Hosen, um fit für das entscheidende Spiel zu sein. Sie betont, dass ihr das englische Wetter nichts anhaben kann. Seit August 2025 steht sie bei West Ham United unter Vertrag.

Wandeler nutzt englische Erfahrung

Wandeler ist gewohnt an die Bedingungen in der Women's Super League. Für die Möglichkeit in England zu spielen, nimmt sie das Wetter gerne in Kauf. Bei den Londonerinnen ist sie Teamkollegin von Nadine Riesen und Seraina Piubel.

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In der kurzen Zeit bei den Londonerinnen konnte Wandeler sich sehr gut entwickeln. Sie hofft nun, diese Fortschritte auch in der Nati zeigen zu können. Wandeler hat nicht nur an Erfahrung gewonnen, sondern auch physisch vorwärts gemacht.

Die 20-Jährige kann heute mehr Tempo am Ball erzeugen als zuvor. Dies ist ein wichtiger Baustein für die bevorstehenden Aufgaben im Nationalteam. Die Vorbereitung in London hat die Spielerin gestärkt.

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Hartes Duell mit Österreich erwartet

Gegen Österreich erwartet die 20-Jährige ein hartes Spiel. Die Österreicherinnen haben viele starke Spielerinnen und wollen definitiv an die WM kommen. Das Spiel wird sich als Herausforderung erweisen.

Wandeler kennt die Qualität der Gegnerinnen aus dem europäischen Frauenfußball. Die Schweiz muss konzentriert auftreten, um die Qualifikation zu sichern. Der Fokus liegt auf der Leistung jedes einzelnen Spielers.

Heimvorteil im Wankdorf nutzt

Das Hinspiel gegen Österreich findet am Dienstag, 1. Dezember im Berner Wankdorf statt. An diesen Ort hat Wandeler besonders gute Erinnerungen. An der Heim-EM 2025 verbuchte sie im Spiel gegen Island ihren ersten Assist im Nati-Dress.

Wandeler war eine der besten Spielerinnen auf dem Platz bei der EM 2025. Die begeisterten Massen von damals kehren auch fürs Playoff-Spiel gegen Österreich wieder zurück. Der Andrang auf die Tickets ist groß.

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Bis jetzt sind schon über 20'000 Tickets verkauft worden. Dies löst etwas in den Köpfen der Schweizerinnen aus. Der Druck wird als Motivation verstanden. Wandeler sagt, der Druck pusht die Mannschaft.

Druck wird als Antrieb verstanden

"Diesen Druck spüren wir, aber er pusht uns", sagt Wandeler. Die Schweizerinnen wollen den Fans noch mehr auf dem Platz zeigen. Das Spiel gilt als das wichtigste Spiel des Jahres für die Spielerinnen.

Die Schweiz duelliert sich mit Österreich um die Teilnahme an der WM 2027 in Brasilien. Der Druck der Fans ist spürbar. Wandeler nutzt diese Energie für die eigene Leistung.

Die Vorbereitung in Bern schreitet voran. Die Spielerinnen sind fokussiert auf das Spiel am Dienstag. Die Stimmung im Team ist positiv trotz der hohen Erwartungen. Die Fans unterstützen die Nati stark.