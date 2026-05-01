Leidenschaft für die Landwirtschaft: Nico Herren auf dem Weg zum Lehrling des Jahres

Der 17-jährige Nico Herren, ein Lehrling auf der Ferme de Gréchon, verbindet seine Liebe zur Landwirtschaft mit anderen Interessen und träumt von einem eigenen Betrieb. Er ist einer der zehn Finalisten für den Titel "Lehrling des Jahres 2026".

Die Landwirtschaft ist für viele junge Menschen mehr als nur ein Beruf – sie ist eine Leidenschaft und eine Berufung. Dies zeigt sich besonders deutlich an Beispielen wie Nico Herren , einem 17-jährigen Lehrling aus dem Kanton Bern, der seine Ausbildung auf der Ferme de Gréchon im Waadtländischen absolviert.

Nico wuchs in der Nähe eines Bauernhofs auf, den sein Grossvater und später sein Onkel bewirtschafteten, und entwickelte so eine tiefe Verbundenheit zur Landwirtschaft und insbesondere zu den Kühen, die er liebevoll "Chutscheli" nennt. Er schätzt die abwechslungsreiche Arbeit, die Möglichkeit, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, und die ständige Nähe zu den Tieren. Nico Herren kombiniert seine Leidenschaft für die Landwirtschaft mit anderen Interessen.

Er nutzt seine Ausbildung in der Westschweiz, um seine Französischkenntnisse zu verbessern und engagiert sich in seiner Freizeit im Eishockey und mit seinem Handörgeli. Er ist ein aufgeweckter und motivierter junger Mann, der sich auch sozial engagiert und an einem Kirchenprojekt teilnimmt. Seine Bewerbung für den Titel "Lehrling des Jahres 2026" unterstreicht seine tiefe Verbundenheit zur Landwirtschaft und seinen Wunsch, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten.

Er träumt davon, eines Tages einen eigenen Betrieb zu führen und die Tradition der Landwirtschaft fortzuführen. Die Ferme de Gréchon, auf der Nico seine Ausbildung absolviert, ist ein moderner Betrieb, der 67 Hektar Land bewirtschaftet und 30 Milchkühe hält. Lehrmeister Samuel Zürcher unterstützt Nico in seiner Entwicklung und fördert seine Leidenschaft für die Landwirtschaft. Nico schätzt die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig sein Wissen in der Berufsschule zu vertiefen, insbesondere im Fach Mechanisierung.

Die Zukunft der Landwirtschaft sieht er als anspruchsvoll und spannend, und er ist bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Die Auszeichnung "Lehrling des Jahres" durch die BauernZeitung würdigt motivierten Berufsnachwuchs und stellt junge Talente wie Nico Herren ins Zentrum





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