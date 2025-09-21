Der letzte Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio steht bevor. Alle Augen sind auf die Schweizer Athleten gerichtet, besonders auf Audrey Werro, die über 800 Meter um eine Medaille kämpft. Zudem gab es dramatische Entscheidungen und Überraschungen, wie das erneute Erreichen des Finals der US-Staffel und das Ausscheiden von Topfavoriten.

Heute, am Sonntag, findet in Tokio der krönende Abschluss der Leichtathletik -Weltmeisterschaften statt. Steht uns zum Finale noch einmal ein Schweiz er Erfolgserlebnis bevor? Wir informieren Sie über die wichtigsten Entscheidungen und halten Sie auf dem Laufenden. Die Schweiz er Athleten waren mit grossen Erwartungen in diese Weltmeisterschaften gestartet. Die Hoffnungen, erstmals in der WM-Geschichte mehr als eine Medaille zu erringen, waren hoch.

Der Auftakt verlief vielversprechend, mit dem triumphalen Goldmedaillengewinn von Ditaji Kambundji über 100 Meter Hürden. Leider verpassten im Anschluss Athleten wie Simon Ehammer und Jason Joseph ihre angestrebten Medaillen. Der letzte Hoffnungsträger aus Schweizer Sicht ist am Sonntag Audrey Werro. Kann die Athletin aus Freiburg über 800 Meter brillieren? Die Entscheidung wird um 12:35 Uhr erwartet. Ein überraschender Ausgang: Die US-Staffel über 4x400 Meter, als grosser Favorit gehandelt, schafft doch noch den Einzug ins Finale. Nach einer Wiederholung des Staffelrennens sicherte sich der Goldfavorit USA doch noch das Ticket für das Finale über 4x400 Meter. Nachdem der Seriensieger sowie das Quartett aus Kenia in den Vorläufen am Samstagabend behindert worden waren, erhielten beide Teams die Chance zur Wiederholung. Die Amerikaner bewältigten die Qualifikation in beeindruckenden 2:58,48 Minuten und kämpfen heute um Gold (13:20 Uhr). \Ein weiteres Highlight ist das unerwartete Ausscheiden von Sander Skotheim im Zehnkampf, einem der Topfavoriten. Gleich zu Beginn des zweiten Wettkampftages blieb der Weltjahresbeste und Hallen-Weltmeister an einer Hürde hängen, geriet ins Straucheln und berührte die nachfolgende Hürde mit der Hand, was seine Disqualifikation zur Folge hatte. Von den ursprünglich 24 gemeldeten Zehnkämpfern stehen nach acht Disziplinen nur noch 14 Athleten im Wettbewerb. Auch Simon Ehammer musste bereits am Samstag nach der vierten Disziplin aufgeben. \Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften begannen am Samstag, dem 13. September und enden am Sonntag, dem 21. September. Die Wettkämpfe fanden in Tokio statt, wobei die Athleten unter schwierigsten Bedingungen Höchstleistungen erbrachten. Die Schweizer Delegation zeigte trotz einiger Rückschläge bemerkenswerte Leistungen und bewies ihre Ambitionen im internationalen Vergleich. Die WM bot zahlreiche spannende Momente, von den fulminanten Starts bis hin zu den dramatischen Entscheidungen, die die Zuschauer in ihren Bann zogen. Ob die Schweizer Athleten am Finaltag noch einmal für eine Überraschung sorgen können, bleibt abzuwarten, die Hoffnungen ruhen auf Audrey Werro. Die Wettkämpfe in Tokio werden als ein bedeutendes Ereignis im Leichtathletikkalender in Erinnerung bleiben. Die Organisation der WM verlief reibungslos, und die sportlichen Leistungen der Athleten waren von höchstem Niveau. Die Stimmung im Stadion war während der gesamten Wettkämpfe elektrisierend. Die Athleten wurden von den Fans frenetisch gefeiert und spornten sich gegenseitig zu Höchstleistungen an. Die Leichtathletik-WM in Tokio war ein voller Erfolg und zeigte die unglaubliche Vielfalt und Faszination des Sports





