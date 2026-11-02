Lehrstellen-Tischmesse Appenzell: 7. November 2026 in der Aula Gringel

Am 7. November 2026 findet die zehnte Lehrstellen-Tischmesse in Appenzell statt. Oberstufenschüler und Eltern erhalten kostenlose Einblicke in Berufsbilder.

Am Samstag, den 7. November 2026, verwandelt sich die Aula Gringel in Appenzell für einen ganzen Tag in ein Zentrum der beruflichen Orientierung. Dort findet die zehnte Lehrstellen-Tischmesse statt, die speziell darauf ausgerichtet ist, Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern einen direkten und persönlichen Einblick in die vielfältigen Ausbildung smöglichkeiten in der Region zu geben. Der Zugang zu dieser wichtigen Informationsveranstaltung ist für alle Interessierten kostenfrei, was den niedrigschwelligen Charakter des Angebots unterstreicht und die Teilnahme für Familien aller sozialen Hintergründe ermöglicht.

Persönlicher Austausch bei der Berufswahl

In einer Zeit, in der digitale Informationen allgegenwärtig sind, bleibt der direkte menschliche Kontakt bei der Entscheidung für den späteren Berufsweg von entscheidender Bedeutung. Die Messe bietet jungen Menschen die seltene Chance, nicht nur theoretische Beschreibungen von Jobs zu lesen, sondern die Realität der Arbeitswelt hautnah zu erleben. Sie erhalten die Gelegenheit, verschiedene Berufe und mögliche künftige Lehrbetriebe kennenzulernen, noch bevor sie sich für einen konkreten Ausbildungsgang entscheiden müssen. Dies hilft ihnen, Unsicherheiten abzubauen und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die langfristig zu einer besseren Passgenauigkeit zwischen den Fähigkeiten des Bewerbers und den Anforderungen des Arbeitsplatzes führen.

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Die Teilnehmenden können sich aktiv mit den Fragen auseinandersetzen, die während der Teenagerphase besonders relevant sind. Sie können überlegen, welche Arbeiten sie gerne tun und ob sie eher zu technischen, handwerklichen oder kaufmännischen Berufen tendieren. Ebenso wichtig ist die Klärung der Frage, ob sie lieber im Team arbeiten oder allein focused auf ihre Aufgaben sind. Diese Selbstreflexion wird durch Gespräche mit erfahrenen Fachkräften unterstützt, die aus eigener Erfahrung berichten können, welche Eigenschaften für den Erfolg in den jeweiligen Branchen entscheidend sind.

Vielfalt der Branchen und Berufsbilder

Die Palette der vertretenen Ausbildungsbetriebe aus dem Kanton Innerrhoden ist breit gefächert und spiegelt die wirtschaftliche Struktur der Region wider. Ob Pflege, kreative Berufe oder andere traditionelle und moderne Branchen, die Ausstellung zeigt, welch großes Spektrum an Möglichkeiten für Jugendliche besteht. Ausbildungsverantwortliche, Mitarbeitende und Lernende aus unterschiedlichen Branchen stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung. Sie nehmen sich individuell Zeit für persönliche Gespräche mit den Jugendlichen und ihren Eltern, was eine intensive und maßgeschneiderte Beratung ermöglicht.

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Dieser persönliche Dialog ist ein zentraler Bestandteil der Messe. Die Teilnehmer können Fragen zum Berufsalltag, zu den spezifischen Anforderungen an Auszubildende und zu den Möglichkeiten für Schnupperlehren stellen. Indem sie erfahren, wie der tägliche Ablauf in einem Betrieb aussieht und welche persönlichen Stärken gefördert werden, können sie realistisch einschätzen, ob ein bestimmter Beruf wirklich zu ihren Interessen und ihrer Persönlichkeit passt. Diese Transparenz reduziert das Risiko von Fehlentscheidungen während der Ausbildung und trägt zur langfristigen Zufriedenheit am Arbeitsplatz bei.

Zielgruppe und empfohlene Teilnahme

Die Lehrstellen-Tischmesse richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die sich kurz vor oder bei der Wahl ihres beruflichen Weges befinden. Diese Altersgruppe steht vor der Entscheidung, die ihren weiteren Lebenslauf maßgeblich prägen wird. Auch jüngere Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, erste Einblicke in die Welt der Berufe zu gewinnen und Ideen für ihre spätere Berufswahl zu sammeln. Der frühe Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern und Ausbildern kann helfen, Unsicherheiten abzubauen und die Interessen frühzeitig zu schärfen.

Eltern spielen eine unterstützende Rolle und werden ausdrücklich eingeladen, ihre Kinder zu begleiten. Sie nutzen die Gelegenheit, sich selbst einen Überblick über die aktuellen Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen und können ihre Kinder bei der Informationsbeschaffung unterstützen. Eine empfohlene Strategie ist, dass Jugendliche die Tischmesse am Vormittag mit ihrer Schulklasse besuchen und ihren Eltern am Nachmittag jene Berufe vorstellen, die ihr Interesse geweckt haben. Dieser Austausch innerhalb der Familie fördert die Kommunikation über Zukunftspläne und ermöglicht es Eltern, ihre Kinder konstruktiv zu beraten.

Details zur Veranstaltung im Kanton

Die zehnte Ausgabe der Lehrstellen-Tischmesse findet am Samstag, den 7. November 2026, von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Aula Gringel in Appenzell statt. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen, wobei der Fokus auf der persönlichen Beratung liegt. Der Eintritt ist frei, was Barrieren für die Teilnahme weiter senkt. Durch die Kombination aus Information, Diskussion und Networking bietet die Messe einen wertvollen Beitrag zur Berufsorientierung und unterstützt Jugendliche dabei, einen festen und passenden Schritt in ihre berufliche Zukunft zu tun.