Lehrling stiehlt 2750 Franken bei Coop und entgeht Strafverfolgung

Ein Auszubildender in Bern stahl über Monate hinweg Geld bei Coop. Trotz erneuter Straftat unter Bewährung wird die Probezeit nur verlängert. Details zum Urteil.

Ein Auszubildender einer Verkaufsstelle der Genossenschaft Coop im Raum Bern hat über mehrere Monate hinweg erhebliche Beträge an seiner Arbeitsstelle erbeutet. Der junge Mann nutzte seine Position an der Kasse aus, um wiederholt Warenrückgaben im System zu fälschen, die in der Realität nie erfolgt waren. Diese Manipulationen dienten dazu, die eigentlichen Diebstähle zu verschleiern und das gestohlene Geld in die eigene Tasche zu stecken.

Komplexe Fälschungen am Kassensystem

Die Taten ereigneten sich spezifisch in den Monaten August und September 2025. Durch das systematische Eintragen von gefälschten Warenrücknahmen konnte der Lehrling insgesamt 2750.05 Franken aus dem Kassengeschäft abzweigen. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wertete diese Handlungen nicht nur als einfachen Diebstahl, sondern sah sie als schwerwiegende Straftaten an. Die Anklage umfasst neben der Veruntreuung auch den Vorwurf der mehrfachen Urkundenfälschung, da die digitalen Einträge im System als urkundenähnliche Beweismittel galten.

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Das Gericht ging davon aus, dass der Täter durch diese Technik versuchte, die Spur der Tat zu verwischen. Die künstlich erzeugten Rückgabevorgänge hätten den wahren Verlust kaschiert, sodass die Buchhaltung zunächst keinen Fehler erkennen konnte. Erst durch interne Kontrollen oder Stichproben wurde das Ausmaß der Manipulation offensichtlich. Diese Form des Bilanzbetrugs gilt im Arbeitsrecht als besonders vertrauensbrüchig, insbesondere in der Gastronomie und im Einzelhandel, wo Kassenabrechnungen ständigen Prüfungen unterliegen.

Urteil trotz früherer Vorstrafen unter Bewährung

Die Rechtsprechung fiel überraschend mild aus, obwohl der Täter zum Zeitpunkt der neuen Taten bereits unter Bewährung stand. Der Auszubildende war erst im März 2025 wegen unrechtmäßiger Aneignung verurteilt worden und befand sich in einer dreijährigen Probezeit. Normalerweise führt ein neues Delikt während dieser Zeit zum automatischen Widerruf der früheren bedingten Strafe. Die Staatsanwaltschaft verzichtete jedoch auf diese Maßnahme, was juristisch begründet wurde.

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In der Urteilsbegründung betonte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, dass der junge Mann sich aktuell in seinem dritten Lehrjahr befände. Es bestehe eine hohe Motivation, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen und im Anschluss eine Weiterbildung zu beginnen. Zudem sei seit der Anzeige des ersten Delikts keine einzige weitere Straftat gemeldet worden. Die Behörde ging daher davon aus, dass mit dem aktuellen Urteil eine abschreckende Wirkung erzielt werden kann, ohne die berufliche Perspektive des Jugendlichen vollständig zu zerstören.

Harte finanzielle Konsequenzen für den Angeklagten

Trotz der milden Haftstrafe muss der Lehrling mit erheblichen finanziellen Belastungen rechnen. Ihm wird eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken auferlegt, was einer Summe von 2700 Franken entspricht. Diese Strafe wird nur vollstreckt, wenn er innerhalb der dreijährigen Probezeit erneut straffällig wird. Kommt es zu keiner weiteren Tat, verfällt diese Geldstrafe, sofern er sich in diesem Zeitraum bewährt.

Zusätzlich zur bedingten Strafe fallen zwingend zu zahlende Kosten an. Eine Busse von 500 Franken sowie Verfahrenskosten in Höhe von 800 Franken sind unverzüglich zu begleichen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, dem Arbeitgeber Coop 2700 Franken nebst Verzugszins als Schadenersatz für den erlittenen finanziellen Schaden zurückzuzahlen. Die Gesamtschuld lastet also schwer auf dem jungen Mann, auch wenn er möglicherweise nicht im Gefängnis landet.

Problemlösung durch verlängerte Bewährungszeit

Als weitere Konsequenz wurde die bereits laufende Bewährungsfrist um ein Jahr verlängert. Der junge Mann erhielt zudem eine formelle Verwarnung durch die Justizbehörden. Diese Maßnahme dient der weiteren Überwachung des Tatverdächtigen und soll sicherstellen, dass er dielessons aus seiner strafrechtlichen Vergangenheit zieht. Die Behörden signalisieren damit, dass Toleranzgrenzen überschritten wurden, aber der Weg zur Rehabilitation noch offen steht.

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Der Fall wirft Fragen zur Kontrolle in Verkaufsstellen auf. Die Fähigkeit eines Lehrlings, über Monate hinweg systematisch Kassenmanipulationen vorzunehmen, deutet auf Schwachstellen in den internen Kontrollprozessen hin. Coop und andere Einzelhändler werden wahrscheinlich ihre Überwachungsmöglichkeiten am Kassenbereich verstärken. Dies betrifft nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die Schulung von Vorgesetzten, die Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen müssen.

Für die Branche bedeutet dieser Prozess ein Warnsignal. Vertrauensarbeit ist im Einzelhandel essenziell, aber sie ersetzt keine harten Kontrollmechanismen. Die Verbindung von jugendlicher Unreife und finanzieller Not kann zu solchem Fehlverhalten führen, wie es im August und September 2025 in Bern geschah. Die Justiz versucht nun, durch die Kombination aus Sanktion und Pädagogik einen Ausgleich zu finden, der sowohl der Gesellschaft als auch dem Täter dient.