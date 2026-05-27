Lehrerverband fordert verbindliche Hitzegrenze von 26 Grad in Schulzimmern

Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) verlangt von Bund und Kantonen die Einführung einer Obergrenze von 26 Grad für Unterrichtsräume. Ein mehrstufiges Hitzemanagement mit klaren Maßnahmen und finanzieller Absicherung soll die Gesundheit und Lernleistung der Schülerinnen und Schüler schützen.

Überhitzte Klassenzimmer stellen ein ernsthaftes Problem für die Gesundheit und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern dar. Messungen zeigen, dass an Sommertagen bereits zur Mittagszeit Temperaturen von 30 Grad Celsius in Schulzimmern erreicht werden können, nachmittags sogar Spitzenwerte von bis zu 42 Grad.

Diese extreme Hitze belastet Kinder besonders, da sie im Vergleich zu Erwachsenen weniger effizient schwitzen und sich daher schneller überhitzen. Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklungen fordert der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) Bund und Kantone zum umgehenden Handeln auf. Der Verband schlägt die Einführung einer verbindlichen Obergrenze von 26 Grad Celsius für Innenräume während des regulären Unterrichts vor. Um diese Einhaltung zu gewährleisten, sollen primär passive Maßnahmen wie Beschattung, Nachtauskühlung, Gebäudebegrünung und angepasste Bauweisen umgesetzt werden.

Aktive Raumkühlungssysteme sollen nur dann zum Einsatz kommen, wenn passive Methoden nicht ausreichen, wobei der Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen priorisiert wird. Der LCH hat zudem ein mehrstufiges Hitzemanagement-Konzept entwickelt. Bei Temperaturen bis 26 Grad findet normaler Unterricht statt mit vorbeugenden Maßnahmen. Zwischen 26 und 30 Grad wird der Unterricht eingeschränkt, gegebenenfalls durch Verlegung in kühlere Tageszeiten oder Räume.

Ab 30 Grad soll der reguläre Unterricht vollständig eingestellt werden. Da aufgrund der Aufsichtspflicht kein spontanes "Hitzefrei" durch Heimschicken möglich ist, müssen alternative Konzepte wie die Nutzung klimatisierter Räume, Unterricht im Freien unter schattigen Bedingungen oder eine Verlagerung in die frühen Morgenstunden sorgfältig geplant und geregelt werden. Der LCH betont, dass es nicht um kurzfristige Ad-hoc-Lösungen geht, sondern um die Etablierung eines nachhaltigen Hitzemanagements mit klaren Standards, definierten Zuständigkeiten und einer gesicherten Finanzierung durch Bund und Kantone.

Ziel ist es, gesunde Lernbedingungen auch bei extremer Witterung langfristig sicherzustellen und den Schulen Planungssicherheit zu geben. Die Forderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Schweizer Schulen über keine verbindlichen Grenzwerte für Hitzetage verfügen und das Problem zunehmend durch den Klimawandel verschärft wird





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