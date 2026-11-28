Leeds United gewinnt das Spiel klar mit 3:0 gegen Coventry City. Dominic Calvert-Lewin, Sean Longstaff (2) treffen. Vollständiger Spielverlauf.

Leeds United hat seine Begegnung gegen Coventry City mit einem klaren 3:0-Sieg abgeschlossen. Die Gastgeber dominierten das Geschehen und verwandelten ihre Torchancen in drei Treffer, während die Gäste nicht die erforderliche Offensive entwickeln konnten.

Frühe Führung durch Calvert-Lewin

Der erste Treffer fiel in der 40. Minute. Dominic Calvert-Lewin von Leeds United köpfte den Ball in der Mitte des Strafraums nach unten links ins Tor. Die Vorarbeit leistete Sean Longstaff mit einer Flanke nach einer Standardsituation. Damit ging Leeds United in Führung und kontrollierte das Spieltempo weiter.

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Longstaff verdoppelt und verdreifacht

Sean Longstaff sorgte für die 2:0-Führung. Er traf mit dem linken Fuß von der Mitte des Strafraums unten rechts ins Netz. Die Assitance erfolgte durch Ethan Ampadu. Kurz später stand es bereits 3:0. Longstaff nutzte erneut seine Klasse und traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte in die Tormitte. Gabriel Gudmundsson bereitete diesen Treffer vor.

Wechsel und taktische Anpassungen

Beide Mannschaften nahmen während des Spiels personelle Veränderungen vor. Leeds United brachte Brenden Aaronson für Noah Okafor, Lukas Nmecha für Dominic Calvert-Lewin und Melvin Bard für Gabriel Gudmundsson. Coventry City换来了 Yann Gboho für Jack Rudoni und Ellis Simms für Sidiki Cherif.

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Verteidigung hält alles ab

Die Defensivarbeit von Leeds United war solide. Keeper parierten Versuche von Stephen Mfuni, Brandon Thomas-Asante und Yann Gboho. Coventry City scheiterte an der organisierten Abwehrreihe und den Reaktionen der Torhüter. Die Gäste konnten keine nennenswerten Gegentore erzwingen.

Schlussphase ohne weitere Tore

In der Nachspielzeit gab es noch ein Foul von Jay Dasilva von Coventry City, das mit einer Gelben Karte geahndet wurde. Der vierte Offizielle kündigte eine Minute Nachspielzeit an. Das Spiel endete schließlich mit dem 3:0-Erfolg für Leeds United, was eine klare Leistung in der zweiten Halbzeit widerspiegelt.