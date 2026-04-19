Lebensmittel-Erpresser zu langer Haftstrafe verurteilt – Fall erinnert an frühere Vorfälle

Ein Lebensmittel-Erpresser, der mit vergifteten Produkten drohte, wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Der Fall wirft Licht auf die Hintergründe solcher Verbrechen und die geringen Erfolgschancen der Täter.

Im Burgenland, südöstlich von Wien, ist ein Fall von Lebensmittel-Erpressung aufgedeckt worden, der zu einer Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren führte – eine deutlich höhere Strafe als die ursprünglich geforderten elf Millionen Euro.

Nachdem die Drohung mit Rattengift bekannt wurde, sah sich der Hersteller gezwungen, sein gesamtes Produktsortiment aus den Spar-Supermärkten zurückzurufen. Dieser Vorfall erinnert schmerzlich an frühere Fälle von Lebensmittel-Erpressung, die in den letzten Jahren die Öffentlichkeit in Atem gehalten haben.

Besonders präsent sind die Erinnerungen an einen Fall aus dem Jahr 2017, als ein damals 53-jähriger Deutscher die Nation schockierte. Er hatte Babynahrung mit Ethylenglycol vergiftet und in einem Supermarkt in Friedrichshafen platziert. Seine Forderung an mehrere Lebensmittelkonzerne belief sich auf über elf Millionen Euro.

Die Strafverfolgungsbehörden reagierten entschlossen: Mit 220 Ermittlern wurde eine gross angelegte Untersuchung eingeleitet. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung gelang es schliesslich, den Tatverdächtigen nach einer grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsfahndung festzunehmen. Das Landgericht Ravensburg verurteilte den Erpresser im Oktober 2018 zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Eine Aufnahme einer Überwachungskamera zeigte den Gesuchten damals in einem Laden in Friedrichshafen und trug zur Aufklärung des Falles bei.

Die Tendenz, dass Lebensmittel vergiftet oder mit giftigen Substanzen kontaminiert werden, um Erpressungen durchzuführen, ist leider kein Einzelfall und weist auf eine besorgniserregende kriminelle Entwicklung hin. Nicht minder schockierend war der Fall eines 74-Jährigen im selben Jahr, der zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, weil er damit drohte, Gummibärchen der Marke Haribo zu vergiften. Seine Erpressungsforderung belief sich auf eine Million Euro in Bitcoin.

Insbesondere aus Deutschland sind mehrere solcher Fälle dokumentiert, die das Vertrauen in die Lebensmittelsicherheit erschüttern. Ein weiterer Fall ereignete sich 2017 in Kiel, wo ein damals 38-jähriger Mann verurteilt wurde, der Marzipanherzen mit Insektenschutzmittel vergiftet hatte. Auch er forderte eine hohe Summe: drei Millionen Euro in Bitcoin. Diese Vorfälle zeigen ein Muster, bei dem Täter versuchen, durch gezielte Manipulation von Konsumgütern finanziellen Gewinn zu erzielen oder auf andere Weise ihre Ziele zu erreichen.

Die Chancen, mit einer solchen Erpressung straffrei oder erfolgreich durchzukommen, sind allerdings äusserst gering, wie Psychologe Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, erläutert. Oftmals sind die Täter nicht allein vom Wunsch nach schnellem Geld motiviert. Ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis kann ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, wenn Täter versuchen, durch eine Straftat möglichst schnell in die Öffentlichkeit zu gelangen und Aufmerksamkeit zu erregen. Die psychologischen Motive hinter solchen Verbrechen sind komplex und reichen von finanziellen Nöten über Rachegelüste bis hin zu krankhaften Fantasien.

Ein weiterer Fall aus der Ostschweiz, bei dem von mehreren Unternehmen in ostschweizer Kantonen und österreichischen Bundesländern hohe Geldsummen gefordert wurden, verdeutlicht die grenzüberschreitende Natur solcher Delikte. In St. Gallen und im Thurgau wurden damals Strafverfahren gegen Unbekannte eröffnet. Berichten zufolge standen Filialen von Grossverteilern nicht im direkten Visier der Kriminellen, was auf eine strategische Vorgehensweise hindeutet, bei der die indirekte Bedrohung und der potenzielle Schaden für die Reputation im Vordergrund standen. Die umfassende Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden über nationale Grenzen hinweg ist entscheidend, um solche Taten aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten





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