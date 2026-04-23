Lebenslange Haftstrafe für Mann, der gezielt HIV verbreitete

Ein 43-jähriger Mann wurde in Grossbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er über sieben Jahre hinweg Männer mit HIV infizierte, darunter vier, die er vergewaltigte. Er verschwieg seinen HIV-Status und nutzte eine Dating-App, um seine Opfer zu finden.

Ein 43-jähriger Mann namens Adam Hall wurde am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem er über einen Zeitraum von sieben Jahren durch Grossbritannien gereist war, mit der gezielten Absicht, so viele Menschen wie möglich mit dem HI-Virus zu infizieren.

Diese schreckliche Tat umfasste die Vergewaltigung von vier Männern, die er bewusst dazu missbrauchte, das Virus zu übertragen. Hall wurde in 22 Fällen schuldig befunden, darunter fünf Vergewaltigungen und sieben Fälle von vorsätzlicher schwerer Körperverletzung durch die absichtliche Übertragung von HIV. Das Gericht verhängte eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindestverbüssungszeit von 23 Jahren und 42 Tagen. Die Verurteilung basiert auf Taten, die Hall zwischen 2016 und 2023 beging, wobei das jüngste Opfer lediglich 15 Jahre alt war.

Seit seiner Festnahme im Jahr 2023 befindet sich Hall bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen ergaben, dass Hall über einen Zeitraum von sieben Jahren systematisch das Ziel verfolgte, eine maximale Anzahl von Personen mit HIV zu infizieren. Er reiste von seinem Wohnort aus und nutzte die Dating-App Grindr, um junge Männer zu treffen und in intime Beziehungen zu verwickeln. Dabei verschwieg er konsequent seinen eigenen HIV-positiven Status.

Hall wurde bereits im Jahr 2010 mit HIV diagnostiziert und erhielt zunächst eine wirksame medizinische Behandlung, die seine Viruslast unter Kontrolle hielt. Ab dem Jahr 2016 begannen jedoch medizinische Fachkräfte, Bedenken zu äussern, da Hall seine Behandlung offenbar nicht mehr regelmässig fortsetzte. Dies führte zu einem erhöhten Risiko der Virusübertragung. Trotz wiederholter Warnungen und Aufklärung über die Gefahren ungeschützten Geschlechtsverkehrs setzte Hall sein Verhalten fort und verschwieg weiterhin seinen HIV-Status gegenüber seinen Sexualpartnern.

Die vorsätzliche und rücksichtslose Natur seiner Handlungen unterstreicht die Schwere seiner Verbrechen. Die Verurteilung beinhaltet nicht nur die lebenslange Haftstrafe, sondern auch die Eintragung von Hall in das Register für Sexualstraftäter, was bedeutet, dass er auch nach einer möglichen Entlassung weiterhin unter strenger Überwachung stehen wird. Die Auswirkungen von Halls Taten auf seine Opfer sind verheerend und lebenslang. Mehrere Opfer hatten den Mut, vor Gericht aussage zu machen und ihre persönlichen Erfahrungen zu schildern.

Sie berichteten von den tiefgreifenden psychischen und physischen Folgen der HIV-Infektion. Ein Opfer beschrieb die Diagnose als ein Todesurteil und sprach von einem unfassbaren Verrat, der ihn zu einem gebrochenen Menschen gemacht habe. Die Polizei geht davon aus, dass es möglicherweise weitere Opfer gibt, die sich bisher nicht gemeldet haben, aus Angst, Scham oder Unwissenheit. Die Ermittler fordern daher alle potenziellen Opfer auf, sich zu melden, um Unterstützung zu erhalten und zur Aufklärung weiterer Fälle beizutragen.

Dieser Fall verdeutlicht die dringende Notwendigkeit von Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten, die Bedeutung von Ehrlichkeit und Offenheit in Beziehungen sowie die Notwendigkeit, Opfer von sexueller Gewalt zu unterstützen und zu schützen. Die Verurteilung von Adam Hall sendet ein starkes Signal, dass solche absichtlichen und rücksichtslosen Handlungen nicht toleriert werden und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden





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