Lebenslange Haft für «Der mit dem Wolf tanzt»-Schauspieler Nathan Chasing Horse wegen sexueller Übergriffe

Der Schauspieler Nathan Chasing Horse, bekannt aus dem Film «Der mit dem Wolf tanzt», wurde in Nevada wegen sexueller Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Jury hatte ihn in 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Opfer berichteten von langjährigen Traumata und dem Missbrauch seiner Position als spiritueller Anführer. Die Festnahme im Januar 2023 hatte bundesweite Aufmerksamkeit erregt.

Der Schauspieler Nathan Chasing Horse , bekannt für seine Rolle in dem oscargekrönten Film «Der mit dem Wolf tanzt», ist in Nevada wegen schwerer sexueller Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Eine Richterin verkündete am Montag das Urteil, nachdem eine Jury den 49-Jährigen in 13 von 20 Anklagepunkten für schuldig befunden hatte. Die Vorwürfe umfassten sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und Ausnutzung seiner Position als spiritueller Anführer. Chasing Horse, der sich während der Verhandlung als Opfer eines Justizirrtums bezeichnete, hatte über Jahre hinweg in mehreren US-Bundesstaaten und Kanada Mädchen und Frauen misshandelt. Eine der Klägerinnen war zum Zeitpunkt der Übergriffe erst 14 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Prozess detailliert beschrieben, wie Chasing Horse seine Opfer manipulierte, indem er behauptete, die Geister hätten ihre Jungfräulichkeit als Opfer verlangt, um ihre kranke Mutter zu retten. Die Opfer berichteten von langjährigen Traumata und dem Verlust ihres Glaubens, nachdem der Schauspieler seine Macht als angeblicher «Medizinmann» missbraucht hatte.

Die Festnahme im Januar 2023 durch eine Spezialeinheit in North Las Vegas hatte bundesweite Aufmerksamkeit erregt, nachdem bekannt wurde, dass Chasing Horse der Anführer einer Sekte war, deren Mitglieder ihn als spirituellen Führer verehrten. Die Ermittlungen zeigten, dass er über fast zwei Jahrzehnte hinweg ein Netzwerk des Missbrauchs aufgebaut hatte. Die Verurteilung markiert das Ende eines jahrelangen rechtlichen Kampfes, der in indigenen Gemeinschaften für Aufruhr sorgte und zu weiteren Ermittlungen in anderen Bundesstaaten und Kanada führte.

Chasing Horse, der in «Der mit dem Wolf tanzt» die Rolle des Sioux-Kriegers Smiles a Lot spielte, hatte sich als spiritueller Ratgeber präsentiert, doch die Gerichte sahen ihn als Täter, der seine Position systematisch ausgenutzt hatte. Die Opfer und ihre Familien zeigten sich erleichtert über das Urteil, betonten jedoch, dass die seelischen Narben bleiben würden. Die Staatsanwältin Bianca Pucci bezeichnete das Urteil als «wichtigen Schritt zur Gerechtigkeit» und kündigte an, dass die Ermittlungen in anderen Fällen fortgesetzt würden





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