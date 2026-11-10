Leben in Japan: Warum nur 2151 Schweizer dauerhaft dort wohnen

Leben in Japan: Rund 89'600 Einreisen aus der Schweiz stehen 2151 dauerhaft lebenden Schweizern gegenüber. Sprache und Wohnen erschweren den Alltag.

Im Jahr 2025 wurden rund 89'600 Einreisen von Personen aus der Schweiz nach Japan registriert. Das sind etwa 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Wer über das Leben in Japan nachdenkt, stösst dabei auf ein Missverhältnis.

Laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten leben nur 2151 Schweizerinnen und Schweizer dauerhaft im Land. In Australien ist die Zahl der dort lebenden Schweizer etwa 13-mal grösser. Zwei SRF-Sendungen zeigen, wie der Schritt in den Alltag gelingen kann.

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Warum Japan für Reisende so attraktiv ist

Saubere Strassen, pünktliche Züge, gutes Essen und eine faszinierende Kultur machen Japan für Reisende attraktiv. Genau diese Stärken können den Alltag für Ausgewanderte jedoch komplizierter machen.

Ein Beispiel ist Sandra Tanaka-Nägele aus Jonschwil SG. Die 35-jährige Schweizerin lebt seit 2018 mit ihrem japanischen Ehemann Yusuke und den gemeinsamen drei Kindern in Tokio. Kennengelernt hatten sich die beiden während eines Sprachaufenthalts in Australien.

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Nach sechs Jahren Fernbeziehung wagte Sandra Tanaka-Nägele den Umzug. Gegenüber 20 Minuten beschrieb sie ihren Kulturschock. Sie habe kaum Japanisch gesprochen und gedacht, Englisch reiche völlig aus, was damals jedoch nicht zutraf.

Sprache, Wohnen und Arbeitskultur als Hürden

Die Sprache gilt als eine der grössten Hürden für Ausgewanderte in Japan. Laut einer OECD-Untersuchung von 2024 erwarten mehr als drei Viertel der befragten japanischen Arbeitgeber von internationalen Hochschulabgängern fortgeschrittene bis nahezu muttersprachliche Japanischkenntnisse.

Auch das Einleben fällt vielen schwer. Laut einer 2026 veröffentlichten OECD-Analyse berichteten 17,4 Prozent der befragten hoch qualifizierten Zugewanderten von Diskriminierung bei der Wohnungssuche. Weitere 14,2 Prozent hatten solche Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht.

Hinzu kommt die Arbeitskultur, in der Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Rolle spielt. Rund 39 Prozent der Befragten scheuen sich laut einer japanischen Regierungsumfrage von 2023, bezahlte Ferientage zu beziehen. Sie fürchten, andere mit zusätzlicher Arbeit zu belasten.

Auch die Wohnverhältnisse waren für Sandra Tanaka-Nägele eine Umstellung. Die Unterkünfte sind teilweise deutlich kleiner als in der Schweiz, und selbst im Winter gibt es nicht überall eine zentrale Heizung. Zudem war sie anfangs stark von ihrem Mann abhängig, weil sie vieles nicht allein erledigen konnte.

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Leben in Japan trotz Herausforderungen

Trotz dieser Hürden berichten Ausgewanderte wie Sandra Tanaka-Nägele von einem erfüllenden Alltag. In der SRF-Sendung Die fünfte Schweiz schwärmt sie von den Menschen. Sie erlebe Japan als herzliches Land, in dem Höflichkeit und Gemeinschaft einen hohen Stellenwert haben.

Die Spezialausgabe von Auf und davon zeigt weitere Lebenswege. Mona Vetsch besucht darin Schweizerinnen und Schweizer, die sich in Japan eine neue Existenz aufgebaut haben. In Kyoto trifft sie den 27-jährigen Dominic, der innerhalb von zwei Jahren vom Aikido-Anfänger zum Lehrer wurde.

Eine weitere Begegnung führt Mona Vetsch zu Jessie Shaku Hokai, die als erste Ausländerin einen eigenen buddhistischen Tempel leitet. In Tokio begegnet sie zudem Jérôme (30), der das Japan-Geschäft eines Schweizer Uhrenherstellers führt. Seine Frau Lisa war hochschwanger mit Zwillingen, als sie auswanderte.

Die Geschichten zeigen, dass eine persönliche Bindung zum Land, eine berufliche Perspektive oder ein starker Wunsch nach einem Leben in Japan den Weg erleichtern kann. Japan bleibt auch für Zugewanderte insgesamt ein wachsendes Ziel. Ende 2025 lebten rund 4,12 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Land, so viele wie noch nie.