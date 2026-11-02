Learjet-Absturz in Florida: Neun Tote bei Greenacres-Crash

Ein Learjet ist in Greenacres bei Palm Beach abgestürzt. Neun Insassen starben bei dem schweren Unfall. Die Unfallursache bleibt vorerst ungeklärt.

Bei einem schweren Flugzeugunfall in Greenacres im US-Bundesstaat Florida sind alle neun Insassen eines Learjets ums Leben gekommen. Der Crash ereignete sich in der Region bei Palm Beach, wo das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit auf eine Straße stürzte. Die Behörden bestätigten, dass bei dem Vorfall niemand am Boden verletzt wurde, obwohl der Aufprallort dicht besiedelt war. Die genaue Ursache für das katastrophale Ereignis bleibt derzeit noch unbekannt und wird von den zuständigen Ermittlern geprüft.

Kritische Funksprüche vor dem Absturz

Die Aufzeichnungen des Funkverkehrs zeigen, wie sich die Situation für die Besatzung schnell zuspitzte. Zuerst meldete die Pilotin der Flugverkehrskontrolle in Miami, dass das Flugzeug mittelmäßige Turbulenzen erlebte und sich eine leichte Eisschicht bildete, die jedoch keine größeren Probleme verursachte. Kurz darauf informierte der Pilot über zusätzliche Niederschläge und die Notwendigkeit, aufzusteigen, was von der Bodenkontrolle genehmigt wurde.

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Die Lage verschlechterte sich jedoch dramatisch, wie die nachfolgenden Funksprüche belegen. Die Pilotin meldete einen extremen Sinkflug von 8000 Fuß pro Minute, gefolgt von einem Anstieg auf 10000 und schließlich 20000 Fuß pro Minute. Dabei rief sie einen Mayday-Notfall aus und warnte, dass das Flugzeug in den Boden stürzen würde, während die Bodenmannschaft versuchte, Hilfe anzubieten.

Im letzten Moment der Kommunikation berichtete die Besatzung von einem Sinkflug von 22000 Fuß pro Minute und einer Neigung um 60 Grad. Die Pilotin befahl den Blick nach draußen, bevor sie laut Medienberichten ausrief, dass ihre Zeit abgelaufen sei. Das Flugzeug zerschellte schließlich mit etwa 1000 Stundenkilometern auf einer Straße in Greenacres.

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Opfer und Unfallursache unklar

Alle neun Personen an Bord der Maschine starben bei dem Aufprall unverzüglich. Weder die Identität der Opfer noch die exakte Ursache des Absturzes sind bisher bekannt. Der Learjet war in Texas gestartet und hatte ursprünglich die Bahamas als Zielort. Über Palm Beach traten jedoch technische oder wetterbedingte Probleme auf, die zum Kontrollverlust führten.

Trotz des Absturzes auf einer stark befahrenen Straße unmittelbar neben einem Wohnwagenpark blieben die Menschen am Boden verschont. Die Behörden gaben an, dass keine Verletzten unter den Bewohnern der Umgebung zu beklagen waren. Dies stellt ein bemerkenswertes Detail dar, da die Energie des Aufpralls enorm gewesen sein muss.

Massiver Krater und Trümmerfelder

Die Heftigkeit des Aufpralls ist an den Spuren am Unfallort deutlich zu erkennen. Am Straßenrand klafft ein großer Krater, der etwa einen Meter tief ist und einen Durchmesser von drei bis vier Metern aufweist. In diesem Loch loderten noch immer Flammen, als die ersten Rettungskräfte eintrafen.

Vom eigentlichen Flugzeugwrack ist am Ort des Geschehens nur wenig zu sehen, da die Fragmente bei der Wucht der Kollision weit um den Absturzort verstreut wurden. Die Reinigung und die Untersuchung der Trümmerteile dauern an, um mehr über die Umstände des Unglücks in Erfahrung zu bringen.