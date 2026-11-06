Leapmotor C10 4x4: Elektro-Allrad für 39.900 Franken mit 598 PS

Der Leapmotor C10 4x4 bietet Allradtraktion und 598 PS für unter 40.000 Franken. Diese Kombination aus Preis und Leistung revolutioniert den Markt für Familien-SUVs in der Schweiz.

Der chinesische Automobilhersteller Leapmotor hat mit dem Modell C10 4x4 einen neuen Meilenstein im Segment der elektrischen Mittelklasse-SUVs gesetzt. Das Fahrzeug kombiniert eine systemseitige Leistung von 598 PS mit einer Reichweite von 450 Kilometern und einem Listenpreis von exakt 39'900 Franken. Diese spezifische Konstellation aus hoher Traktion, moderater Kostenstruktur und praktischer Alltagstauglichkeit markiert einen deutlichen Wandel in der Wahrnehmung von Allradsystemen bei Elektrofahrzeugen.

Technikvorteile durch dezentrale Motoren

Die primäre Stärke des Elektro-Allrads liegt nicht in der reinen Beschleunigungsleistung, sondern in der präzisen Verteilung der Antriebskraft auf alle vier Räder. Im Gegensatz zu konventionellen Verbrennern mit zentralem Motor, Verteilergetriebe und Kardanantrieben setzt das System des Leapmotor C10 4x4 auf zwei separate Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Diese Bauweise eliminiert die Notwendigkeit mechanischer Verbindungen zwischen den Achsen, was Reibungsverluste reduziert und den Platzbedarf im Fahrgastraum minimiert.

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Durch den Verzicht auf einen Kardantunnel und komplexe Getriebekupplungen bleibt der Innenraum des Fahrzeugs vollständig nutzbar. Die Insassen profitieren somit von einem Raumangebot, das dem der Varianten mit nur einer angetriebenen Achse entspricht. Zusätzlich reduziert sich der Wartungsaufwand, da weniger bewegliche Teile vorhanden sind und keine Ölwechsel für mechanische Allradkupplungen erforderlich werden.

Marktpositionierung in der Schweiz

Für den Schweizer Markt stellt der Leapmotor C10 4x4 eine gezielte Antwort auf die hohen Anforderungen an Fahrzeuge dar, die regelmäßig Schnee, Berge oder steile Zufahrten bewältigen müssen. Experten wie Sämi betonen, dass Allradantrieb in dieser Fahrzeugklasse oft als Pflichtmerkmal wahrgenommen wird. Die spektakulären 598 PS dienen dabei eher als Nebeneffekt der technischen Architektur, während die kontrollierte Kraftübertragung im Winter der eigentliche Kaufgrund ist.

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Diese Ausrichtung unterscheidet sich fundamental von der Philosophie vieler Sportwagenhersteller, die maximale PS-Zahlen in den Vordergrund stellen. Der Fokus liegt hier auf der Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Käuferinnen und Käufer schätzen die zusätzlichen Reserven, die der zweite Motor bei schlechtem Wetter bereitstellt, ohne dass das Fahrzeug als reines Hochleistungsauto konzipiert ist.

Preis-Leistungs-Vergleich und Zukunft

Der Verkaufspreis von 39'900 Franken positioniert das SUV deutlich unterhalb der psychologischen 40'000-Franken-Grenze und demonstriert, wie stark der Elektroantrieb die bisherigen Preis-Leistungs-Maßstäbe verschiebt. Ein Vergleich mit dem Range Rover zeigt diese Diskrepanz exemplarisch: Während der britische Luxus-SUV rund 300'000 Franken kostet und 4,5 Sekunden für den Sprint von null auf hundert benötigt, bietet der Leapmotor dieselbe Zeit bei einem Bruchteil des Preises.

Experten warnen jedoch davor, reine Zahlenwerte über die tatsächliche Qualität zu stellen. Der C10 bleibt ein hoch gebautes Familienauto und kein Sportwagen für extreme Geländeeinsätze oder hohe Materialansprüche. Dennoch beweist das Modell, dass hohe Motorleistung und Allradkomfort durch die elektrische Technologie erschwinglich geworden sind und neue Maßstäbe im Wettbewerb um familientaugliche Mobilität setzen.