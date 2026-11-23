Boca-Juniors-Spieler Leandro Paredes bricht im TV-Interview nach dem Titelgewinn gegen Atlético Mineiro zusammen. Er wurde ins Spital eingewiesen.

Der argentinische Fußball-Star Leandro Paredes geriet kurz nach dem historischen Triumph seiner Mannschaft in eine beunruhigende Lage. Während eines Live-Interviews im Fernsehen brach der 32-Jährige plötzlich auf dem Rasen zusammen. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach dem Finale der Copa Sudamericana, das Boca Juniors mit zwei zu null gegen Atlético Mineiro für sich entschieden hatten. Dieses Ergebnis sicherte den Fans aus Buenos Aires den ersten internationalen Titel nach einer Durststrecke von achtzehn Jahren.

Gesundheitliche Gründe für den Zusammenbruch

Leandro Paredes bestätigte später vom Spital aus, dass keine lebensbedrohliche Gefahr bestand. Er bezeichnete den Vorfall als einen Schwindelanfall und gab Entwarnung. Die extremen Witterungsbedingungen im kolumbianischen Barranquilla haben eindeutig zu dieser körperlichen Überlastung geführt. Dort lagen die Temperaturen bei rund dreißig Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit war außergewöhnlich hoch.

Also read Boca Juniors gewinnt Copa Sudamericana, Messi verliert Playoffs

Schon während der laufenden Partie hatten diese Klimafaktoren den Spielern schwer zu schaffen. Trainer Rodolfo Arruabarrena erklärte in der Pressekonferenz, dass Leandro Paredes bereits vor dem Ende der ersten Halbzeit Probleme hatte. Der Mittelfeldspieler musste in der fünfundsiebzigsten Minute ausgewechselt werden, weil ihm deutlich schwindelig wurde.

Detailbericht des Vorfalls vor der Kamera

Der Schockmoment ereignete sich, als Leandro Paredes mit dem Sender DSports sprach. Er begann, über den Sieg zu reden, wurde dann jedoch plötzlich stumm und kippte nach vorn auf den Rasen. Der anwesende Reporter versuchte verzweifelt, den Spieler festzuhalten, konnte den Sturz jedoch nicht verhindern.

Advertisement

Auf Videomaterial ist zu sehen, wie Leandro Paredes kurze Zeit später wieder zu sich kam. Medienberichten aus Argentinien zufolge ging er dann auch eigenständig in die Kabine des Stadions. Seine Familie eilte daraufhin sofort in den Umkleideraum, um ihn zu begleiten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht.

Historischer Sieg und Teamfeier

Boca Juniors feierten im Stadion gegen Atlético Mineiro aus Belo Horizonte ihren großen Erfolg. Die Tore für den zweifachen Führungsvorsprung erzielten Santiago Ascacíbar in der sechzehnten Minute und Miguel Merentiel in der achtundvierzigsten Minute. Das Endstand von zwei zu null bedeutete den ersten internationalen Titelgewinn für den Verein seit der Recopa Sudamericana im Jahr 2008.

Trotz des medizinischen Zwischenfalls war die Stimmung auf dem Platz hoch. Bei der anschliessenden Siegesfeier wurde Leandro Paredes von seinen Teamkollegen herzlich empfangen. Jeder einzelne Spieler umarmte den Ex-Weltmeister, und gemeinsam wurden Lieder gesungen. Die Geste der Mannschaft unterstrich die enge Bindung und die Sorge um den verletzten Mann.

Vergangenheit und Status des Spielers

Die jüngste Vergangenheit von Leandro Paredes war von Kontroversen geprägt. Im vergangenen Sommer war er Teil des Teams, das mit Argentinien Weltmeister wurde. Kurz darauf sorgte er für unrühmliche Schlagzeilen. Nach dem verlorenen Endspiel gegen Spanien mit null zu eins war er an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt.

Advertisement

Für dieses Fehlverhalten wurde er für zehn Länderspiele gesperrt. Nun kehrte er mit dem Copa-Sudamericana-Titel zurück ins Rampenlicht. Die Copa Sudamericana gilt als das südamerikanische Pendant zur UEFA Europa League. Sie richtet sich an Vereine, die sich über nationale Ligen qualifizieren, aber keinen Platz in der Copa Libertadores erhalten.