Die stellvertretende Annabelle-Chefredaktorin Leandra Nef und ihr Partner Daniel Jans teilen ihre Zürcher Altbauwohnung mit Büchern, Kleidern und hübschen Lieblingsstücken. Die Wohnung ist nicht klassisch, sondern entspannend, frisch, persönlich und lebendig eingerichtet.

Leandra Nef und Daniel Jans teilen ihre Zürcher Altbauwohnung mit Bücher n, Kleider n und hübschen Lieblingsstücken. Die stellvertretende Annabelle-Chefredaktorin liebt das Wohnen und hat die Wohnung eingerichtet.

Daniel Jans kümmert sich um das Kochen und die Küche. Die beiden kommen aus dem gleichen Dorf, lernten sich sehr jung kennen und sind zu Lieblingsmenschen geworden. Leandra Nef ist glücklich mit ihrem Zuhause, hat einen spannenden Job, den sie liebt, reist oft und gerne und kommt mit vielen interessanten Menschen sowie Interior- und Modebrands in Kontakt. Die Wohnung ist grösser als die alte und verfügt über zwei Balkone, die eine wunderschöne Aussicht auf das Quartier bieten.

Die Wohnung ist nicht klassisch, sondern entspannend, frisch, persönlich und lebendig eingerichtet. Leandra Nef liest viel und liebt Bücher und Magazine, die jedoch nicht konform im Regal stehen, sondern griffbereit unter dem Couchtisch gestapelt sind. Der coole Fliesentisch verleiht ihnen einen sehr stylishen Rahmen. Leandra Nef verrät, dass sie vor allem Biografien und Sachbücher liest.

Die Stadtwohnung hat ein grosszügiges Wohnzimmer, das dank den beiden Balkonen luftig und offen wirkt. Im Wohnzimmer lädt der Diamond Chair von Harry Bertoia für Knoll zum Sitzen ein. Optisch ergänzt er das Karomuster des Couchtischs auf kokette Weise. Der als Salontisch eingesetzte Holzhocker Baci ist vom Schweizer Label Issu Issu.

Darauf stehen zwei Kerzenständer von Laura Welker. Sie wirken wie Stiefelchen oder Fabeltierchen und sind in Zusammenarbeit von Hot Legs und Aeyde entstanden. Leandra Nef liebt Dinge, die fabulös oder skurril sind, wie die Skulptur an der Wand, die sie ersteigert hat. Sie ist sehr glücklich mit ihrem Zuhause und ihrem Leben.

Leandra Nef unterstützt gerne Schweizer Brands, deren Designer sie nicht selten persönlich kennt. Sie trägt gerne Kleidung von Nologo und Clogs von Appenzeller Gurt





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