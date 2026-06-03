Ein Leak könnte den Namen des diesjährigen macOS-Updates preisgeben. Die Information ist leicht zu finden und kann in einem Tweet mit dem Hashtag #WWDC26 entdeckt werden. Der Tweet enthält ein Bild, das eine Adresse enthält, die auf eine Datei namens Project_Big_Bear_2026_Hashmoji_only.png hinweist. Dies könnte ein Hinweis auf das kalifornische Wahrzeichen Big Bear Lake sein, das nach einem See und der gleichnamigen Stadt im San Bernardino County benannt wurde.

Ein Leak könnte den Namen des diesjährigen macOS-Updates preisgeben. Die Information ist leicht zu finden und kann in einem Tweet mit dem Hashtag # WWDC 26 entdeckt werden.

Der Tweet enthält ein Bild, das eine Adresse enthält, die auf eine Datei namens Project_Big_Bear_2026_Hashmoji_only.png hinweist. Dies könnte ein Hinweis auf das kalifornische Wahrzeichen Big Bear Lake sein, das nach einem See und der gleichnamigen Stadt im San Bernardino County benannt wurde. Das Gebiet wurde nach seiner Grizzlybärenpopulation benannt, doch die Bären sind im frühen 20. Jahrhundert entweder abgewandert oder ausgestorben.

Apple wird das macOS-Update 27 am kommenden Montag während der WWDC-2026-Keynote vorstellen. Neben der überfälligen neuen Siri mit verbesserter Apple Intelligence wird sich Apple auf Verbesserungen und Optimierungen des Bestehenden konzentrieren. Die neue Version von macOS wird möglicherweise nach dem Big Bear Lake benannt, einem See und der gleichnamigen Stadt im San Bernardino County





macwelt / 🏆 35. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Macos WWDC Big Bear Lake Apple Intelligence Siri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Schalten Sie Bluetooth sofort aus!» – dann kehrt das Flugzeug auf dem Weg nach Mallorca umAuf einem Flug von Newark nach Mallorca fordert die Crew alle Passagiere auf, Bluetooth auszuschalten. Wenig später bricht das Flugzeug den Flug über dem Atlantik ab. Auslöser war ein Gerät mit dem Namen «Bomb».

Read more »

«Schalten Sie Bluetooth sofort aus!» – dann kehrt das Flugzeug auf dem Weg nach Mallorca umAuf einem Flug von Newark nach Mallorca fordert die Crew alle Passagiere auf, Bluetooth auszuschalten. Wenig später bricht das Flugzeug den Flug über dem Atlantik ab. Auslöser war ein Gerät mit dem Namen «Bomb».

Read more »

Kennedy Center Rückbenennung – Trumps Name muss weichenEin US-Gericht ordnet die Entfernung von Trumps Namen vom Kennedy Center an und stellt die ursprüngliche Benennung wieder her.

Read more »

MM: Neues Musikfestival in Kloten bringt grosse Namen auf den StadtplatzNeues Musikfestival in Kloten bringt grosse Namen auf den Stadtplatz Mit «City Beats Kloten» feiert die Flughafenstadt vom 4. bis 7. Juni 2026 die Premiere ihres ersten...

Read more »