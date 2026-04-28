Le Constellation: Der Blick in die letzten Momente – Psychologen warnen vor Retraumatisierung

Angehörige der Opfer des Brandes in «Le Constellation» erhalten Zugang zu Überwachungsaufnahmen. Psychologen warnen vor den psychischen Folgen und betonen die Notwendigkeit einer professionellen Begleitung.

Die Freigabe von Ermittlungsakten im Fall des verheerenden Brand es in der Bar « Le Constellation » in Crans-Montana wirft wichtige Fragen auf: Warum verspüren Angehörige den dringenden Wunsch, die letzten Momente ihrer Liebsten in Bildern und Videos zu sehen, und welche psychologischen Auswirkungen kann eine solche Einsicht haben?

Der Brand in der Neujahrsnacht forderte 41 Menschenleben und hinterließ eine tiefe Wunde in der Schweizer Öffentlichkeit. Nun erhalten die Angehörigen Zugang zu den Aufnahmen der Überwachungskameras, die die Ausbreitung des Feuers und die panische Flucht der Gäste dokumentieren. Diese Entscheidung ist mit einer komplexen Gemengelage aus Trauer, dem Bedürfnis nach Aufklärung und der möglichen Gefahr einer Retraumatisierung verbunden.

Notfallpsychologe Urs Braun, der sich auf die psychologische Betreuung von Opfern und Angehörigen spezialisiert hat, erklärt das menschliche Grundbedürfnis nach einem Abschluss.

«Menschen möchten verstehen, was passiert ist», sagt er gegenüber Nau.ch. «Ob wir einen Kreis sehen, der nicht vollständig geschlossen ist, oder einen Film schauen mit Cliffhanger: Wir Menschen haben das ständige Bedürfnis nach abgeschlossenen Geschichten». Dieses Bedürfnis nach Verständnis und Klarheit ist besonders stark, wenn ein plötzlicher und traumatischer Verlust wie dieser vorliegt. Die Angehörigen suchen nach Antworten, wollen die Umstände des Todes ihrer Liebsten nachvollziehen und möglicherweise Schuldzuweisungen oder Versäumnisse aufdecken.

Berto Biaggi vom Schweizerischen Verband der Bestattungsdienste betont, dass die Einsicht in die Aufnahmen für viele Angehörige ein wichtiger Teil des Trauerprozesses sein kann. Es gehe darum, «Gewissheit über die letzten Momente zu erhalten», um offene Fragen zu klären und Spekulationen zu vermeiden. Die Aufnahmen können eine Stütze für die Hinterbliebenen darstellen, indem sie ihnen helfen, das Unglück zu verarbeiten und einen Weg zu finden, mit dem Verlust zu leben.

Biaggi glaubt, dass die Möglichkeit, die Aufnahmen zu sehen, den Angehörigen ein Gefühl der Kontrolle geben kann, in einer Situation, in der sie sich sonst völlig hilflos fühlen. Allerdings warnt Braun auch vor den potenziellen Risiken einer solchen Einsicht. Die Aufnahmen können äußerst traumatisch und belastend sein und die Trauerverarbeitung sogar erschweren.

«Die Aufnahmen können sehr traumatisierend und belastend sein», gibt Biaggi zu bedenken. Es sei nicht auszuschliessen, dass sich die Einsicht «eventuell sogar negativ auf die Psyche auswirkt». Die Konfrontation mit den Bildern des Unglücks kann alte Wunden aufreissen und zu Angstzuständen, Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen führen. Braun vermutet, dass Angehörige auch ein juristisches Motiv haben könnten, um herauszufinden, «ob und welche Fehler bei der Brandnacht passiert sind».

Dies könnte im Hinblick auf mögliche rechtliche Schritte oder die Aufklärung von Verantwortlichkeiten von Bedeutung sein. Um die Angehörigen bestmöglich zu unterstützen, ist eine sorgfältige Vorbereitung und Begleitung durch Fachleute unerlässlich. Braun betont, dass er zunächst die Motive für den Wunsch nach Einsicht herausarbeiten würde.

«Würden sich Angehörige, die die Aufnahmen einsehen wollen, an mich richten, würde ich sie schrittweise gut darauf vorbereiten», erklärt er. Diese Vorbereitung soll dazu dienen, das Risiko einer sekundären Traumatisierung zu minimieren – also einer Reaktion, die durch die Konfrontation mit den traumatischen Ereignissen anderer Menschen ausgelöst wird. Die Entscheidung, die Aufnahmen zu sehen, sollte selbstbestimmt und idealerweise in Begleitung einer Fachperson getroffen werden, um die psychischen Auswirkungen zu bewältigen und den Trauerprozess konstruktiv zu gestalten.

Letztendlich erhoffen sich die Angehörigen, durch die Einsicht besser mit dem Verlust umgehen zu können und einen Weg zu finden, die Erinnerung an ihre Liebsten zu bewahren





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