LC Brühl St. Gallen dominiert Yellow Winterthur im Halbfinal – Klarer Sieg mit 37:24

Die Handballspielerinnen des LC Brühl St. Gallen setzen ein Ausrufezeichen in der ersten Halbfinal-Partie gegen Yellow Winterthur und gewinnen deutlich mit 37:24. Trotz personeller Probleme zeigt das Team eine überzeugende Leistung.

Am 3. Mai 2026 um 09:30 Uhr feierten die Handball spielerinnen des LC Brühl St. Gallen einen beeindruckenden Sieg im ersten Halbfinal spiel der Nationalliga A gegen Yellow Winterthur .

Das Spiel endete mit einem klaren Ergebnis von 37:24 für die St. Gallerinnen, die ihre Gegnerinnen über die gesamte Spielzeit dominierten. Dieser Sieg markiert ein starkes Zeichen für die Ambitionen des LC Brühl in den Playoffs. Trotz der widrigen Umstände, darunter eine Reihe von Verletzungen wichtiger Spielerinnen wie Katarina Simova und Jasmina Kikanovic, sowie die anhaltenden Rückenprobleme von Denise Kaufmann, zeigte das Team eine herausragende Leistung.

Trainer Raphael Kramer betonte jedoch, dass der Sieg zwar wichtig sei, aber noch lange nicht die Finalteilnahme bedeute. Die Rückkehr von Sladana Dokovic, einer ehemaligen Nationalspielerin, die nach ihrem Rücktritt im Mai 2025 für dieses entscheidende Spiel wieder ins Team aufgenommen wurde, erwies sich als wertvolle Verstärkung. Dokovic kam in der 25. Minute beim Stand von 18:12 zu ihrem ersten Einsatz und ersetzte in der Schlussphase die gut agierende Norah Kothen im Tor.

Die St. Gallerinnen gingen früh in Führung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus, wobei sie in der 52. Minute die größte Tordifferenz von 34:18 erreichten. Malin Altherr war mit zwölf Treffern, darunter sechs verwandelte Penaltys, die herausragende Spielerin auf Seiten des LC Brühl. Die starke Teamleistung, die solide Defensivarbeit und die taktische Cleverness trugen maßgeblich zum Sieg bei.

Das Team zeigte eine geschlossene Leistung und konnte Yellow Winterthur nicht bremsen. Für das Rückspiel in Winterthur am Donnerstag erwartet der LC Brühl einen stärkeren Gegner, der aus der deutlichen Niederlage seine Lehren gezogen haben wird. Trainer Kramer betonte, dass erst ein 2:0 in der Serie die Finalteilnahme sichern würde. Das Spiel wurde vor 357 Zuschauern in der Kreuzbleiche ausgetragen und von den Schiedsrichtern H. Albert Gallardo und O. Albert Gallardo geleitet





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