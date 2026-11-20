Nach dem Tod der zweijährigen Laylah Hatch in Billingham wurden ihre Mutter und deren Partner wegen Kindesmisshandlung und Drogendelikten verurteilt.

Die zweijährige Laylah Hatch starb am 10. April 2024 im North Tees Hospital im englischen Billingham, nachdem sie nicht mehr geatmet hatte. In ihrem Milchfläschchen wurde eine tödliche Menge Kokain festgestellt. Der Teesside Crown Court verurteilte Laylahs Mutter Jodie Hatch und deren Partner Dale Mathie wegen Kindesmisshandlung und Drogendelikten zu Haftstrafen.

Der Fall gilt als Beispiel dafür, wie leicht Kleinkinder mit Drogen in Kontakt kommen können, wenn Substanzen in einer Wohnung frei zugänglich liegen. Eine Verurteilung wegen der Verursachung von Laylahs Tod erfolgte jedoch nicht. Die Frage, wie das Kokain in das Fläschchen gelangte, konnte im Verfahren nicht geklärt werden.

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Kokain im Milchfläschchen: Die Ermittlungen zum Tod des Kindes

Toxikologische Untersuchungen wiesen das Kokain im Blut, im Mageninhalt und in Haarproben von Laylah Hatch nach. Auch im Milchfläschchen des Mädchens stellten die Ermittler eine tödliche Menge der Droge fest. Nach Angaben des leitenden Ermittlers Chris Pringle hätte die Kokainbelastung des Kindes selbst für einen Erwachsenen tödlich sein können.

Rettungskräfte wurden am 10. April 2024 zu einer Wohnung in Billingham gerufen, nachdem die Zweijährige nicht mehr atmete. Trotz medizinischer Hilfe starb Laylah im North Tees Hospital. Bei der anschliessenden Durchsuchung der Wohnung entdeckte die Polizei größere Mengen Kokain und Cannabis, die für ein Kleinkind erreichbar waren. Weitere Drogen stellten die Ermittler an einer anderen Adresse sicher, die dem Partner der Mutter, Dale Mathie, zugeordnet wurde.

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Schuldbekenntnis und Strafmaß am Teesside Crown Court

Jodie Hatch, 22 Jahre alt, und Dale Mathie, 30 Jahre alt, bestritten zunächst zwei Vorwürfe der Kindesmisshandlung. Diese betrafen Laylah und ein weiteres Kind. Am dritten Prozesstag bekannten sich beide jedoch schuldig. Hinzu kamen Anklagepunkte wegen Drogendelikten.

Der Teesside Crown Court verhängte am 16. November 2026 eine Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten gegen Jodie Hatch. Dale Mathie erhielt nach Angaben der Cleveland Police eine Haftstrafe von 13 Jahren. Seine Strafe umfasst zusätzlich eine separate schwere Gewalttat. Ein Gerichtsbericht von Need To Know/Jam Press nennt für Mathie abweichend eine Haftstrafe von 13 Jahren und neun Monaten, während die Cleveland Police die Dauer mit 13 Jahren angibt.

Ungeklärte Herkunft des Kokains und offene Fragen

Nach ergänzenden Gerichtsberichten konnte nicht festgestellt werden, ob die Droge absichtlich in die Milch gemischt wurde. Ebenso blieb ungeklärt, ob das Getränk durch offen gelagertes Kokain verunreinigt worden war. Diese Unklarheit prägt das Ergebnis des Verfahrens, denn die Verurteilungen beruhen auf Kindesmisshandlung und Drogendelikten, nicht auf einer nachgewiesenen Verursachung des Todes.

Die Polizei hatte bei der Durchsuchung der Wohnung gezeigt, dass Kokain und Cannabis für ein Kleinkind erreichbar waren. Damit steht im Mittelpunkt des Falls, wie Drogen in Haushalten mit kleinen Kindern gesichert werden müssen. Der Fall in Billingham zeigt zugleich, wie wichtig es ist, bei Verdacht auf Drogenbelastung von Kindern schnell medizinische Hilfe und Ermittlungen einzuleiten.