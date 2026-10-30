Russlands Außenminister Lawrow erklärt beim G20-Außenministertreffen in Atlanta, es gebe keine Fortschritte in den Beziehungen zu den USA. Der Diesel-Deal ändere nichts an den Sanktionen.

Beim G20-Außenministertreffen in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia hat Russland s Außenminister Sergej Lawrow erklärt, dass es in den Beziehungen zwischen Moskau und Washington keine Entspannung gebe. Gut sechs Wochen vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer zeichnet sich somit kein Ende der Eiszeit zwischen europäischen Mitgliedsländern und Russland ab. Lawrow sagte am Rande des Treffens, in der Praxis seien bislang keine wirklichen Fortschritte in den Beziehungen zu den USA zu erkennen.

Lawrow: Keine Illusionen beim Diesel-Deal

Lawrow äußerte sich auch zum sogenannten Diesel-Deal, bei dem Russland Diesellieferungen in die USA vereinbart hatte und Washington dafür bestehende Sanktionen gegen Moskau vorübergehend aussetzte. Der Deal hatte international scharfe Kritik ausgelöst. Lawrow betonte, man sollte sich keine Illusionen hinsichtlich des Deals machen. Die grundlegenden Fragen würden nicht gelöst, die Sanktionen dauerten an, und alle früheren US-Sanktionen des damaligen Präsidenten Joe Biden würden fortgeführt. Zudem würden zusätzliche Sanktionen gegen die Ölgiganten Lukoil und Rosneft verhängt.

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Kritik an Europäern und Wadephul

Mit Blick auf die für Mitte November in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, geplanten Beratungen der Ukraine, der USA und Russland zu einer Fortsetzung der seit Monaten unterbrochenen Gespräche über eine mögliche Friedenslösung kritisierte Lawrow die Europäer. Sie versuchten, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einzumischen, sagte er. Gleichzeitig übte Lawrow scharfe Kritik an seinem deutschen Kollegen Johann Wadephul von der CDU, dem er Familienfoto-Diplomatie vorwarf. Wenn es für sie vor allem darauf ankomme, wie sie auf einem Familienfoto aussehen und wer neben ihnen stehe, dann sage das schon alles, rügte Lawrow.

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Kein gemeinsames Familienfoto in Atlanta

US-Außenminister Marco Rubio hatte das sonst oft übliche gemeinsame Familienfoto aller Teilnehmer der Runde abgesagt, nachdem es offenbar vor allem von europäischen Mitgliedsländern scharfe Kritik daran gegeben hatte. Unter anderem hatte sich der von Rubio als einziger Gast zur G20-Runde geladene polnische Außenminister Radoslaw Sikorski laut einem Bericht des polnischen Rundfunks gegen ein solches Foto mit Lawrow ausgesprochen. Er sei dabei allerdings nicht der Einzige gewesen, sagte Sikorski demnach. Wadephul hatte bereits kurz vor Beginn der G20-Beratungen gesagt, es werde in jedem Fall kein Familienfoto geben, auf dem die europäischen Partner gemeinsam mit Lawrow seien. Am Abend sagte der Bundesaußenminister, der Begriff Familienfoto erwecke das Gefühl von Eintracht, dass man zueinander gehören würde. Und eine solche Familie seien sie mit Russland zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht.

Kontroverse Beratungen und Bedeutung des Gipfels

Die Beratungen in Atlanta seien mit einigen Teilnehmern kontrovers, es herrsche aber ein sachlicher Ton, der dem Ernst der Lage gerecht werde, ergänzte Wadephul. Alle merkten und wüssten, dass die Welt in einer außerordentlich kritischen Situation sei, und es sei die Aufgabe der G20, alles zu versuchen, Konflikte und Krisen zu entschärfen. Russland spielt als Unterstützer des Iran auch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit den weltweiten wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges, den die USA mit Israel im Februar begonnen hatten. Ein Durchbruch bei den wesentlichen Konfliktthemen, die meist mit Russland oder China zu tun haben, war bei den Beratungen in Atlanta nicht zu erwarten. Schon vor dem Treffen hatte es geheißen, es werde voraussichtlich kein gemeinsames Abschlussstatement geben. In der dritten und letzten Arbeitssitzung am heutigen Samstag will die Runde über das Thema Versorgungsketten beraten. Wadephul hat Russland mehrfach vorgeworfen, wegen des Ukraine-Kriegs für eine drohende Hungerkatastrophe etwa im Nahen Osten oder in Ländern des sogenannten Globalen Südens verantwortlich zu sein. Das G20-Treffen in Atlanta ist so etwas wie eine Generalprobe für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember in Miami. Anders als Putin war Lawrow zuletzt regelmäßig bei G20-Treffen zu Gast. In der Runde ist Russland zwar offiziell noch Mitglied, Putin nahm allerdings zuletzt 2019 physisch an einem Gipfeltreffen teil. Der G20-Gruppe gehören 19 Staaten sowie die Europäische Union an.