Ludovic Magnin zeigt sich nach dem 2:2 in Lausanne enttäuscht von der roten Karten-Entscheidung. Simani wurde nur gelb gezeigt, der späte Ausgleich verpatzt den ersten Sieg.

Der FC Lausanne -Sport verpasste bei seinem Heimspiel gegen den FC Vaduz den ersten Saisonsieg unter Trainer Ludovic Magnin. Das Match endete mit einem 2:2-Unentschieden, das den amtierenden Tabellenletzten in einen Frust teufelte, der weit über das sportliche Ergebnis hinaushing. Besonders eine Schiedsrichterentscheidung sorgte für massive Unruhe in der Trainerloge und führte zu einer offenen Konfrontation nach der Pfeife.

Kritik an Schiedsrichter Gianforte und Spieler Denis Simani

Ludovic Magnin brauchte lange, um nach dem Spiel zum Interview mit blue Sport zu erscheinen. Der Grund war nicht etwa die Nervosität über den Punktgewinn des Gegners, sondern der massive Ärger über die Wertung einer bestimmten Szene. Magnin erklärte direkt, dass er sich während des Spiels mit seinem Tablet beim Schiedsrichter Nico Gianforte aufgehalten hatte. Er forderte eine Erklärung dafür an, warum keine Rote Karte gegen Denis Simani verhängt wurde.

Also read – Sponsoren-Präsi: Handlungsbedarf bei Trainer & Sportchef!

Der Auslöser für diese hitzige Diskussion war ein Foul aus der 63. Spielminute. In diesem Moment traf der Vaduzer Denis Simani den Lausanner Souleymane N'Diaye mit dem Fuß oberhalb der Hüfte. Schiedsrichter Nico Gianforte entschied auf dem Spielfeld für einen gelben Karton. Für den Lausanner Trainer war dies jedoch unakzeptabel. Er war der festen Überzeugung, dass das Verhalten des Vaduzer-Spielers eine direkte Rote Karte rechtfertigt und Simani den Platz hätte verlassen müssen.

Das offene Gespräch zwischen Trainer und Offiziell

Am Ende des Spiels hatte Schiedsrichter Nico Gianforte mit Ludovic Magnin ein offenes und ehrliches Gespräch. Nach diesem Austausch gab Gianforte zu erkennen, dass er mit der Entscheidung des Trainers einer Meinung war. Für Magnin änderte dies jedoch nichts an der Frustration über das Ergebnis. Der 47-Jährige betonte, dass es nicht nötig sei, nach dem Spiel noch Entschuldigungen für das Verhalten zu suchen. Im Fokus stand für ihn vielmehr das reine Verständnis des Geschehens.

Advertisement

Magnin reflektierte seine lange Karriere im Sport. Er verwies darauf, dass er nun seit 30 Jahren im Fußball aktiv ist. In dieser langen Zeit sei er auf viele Situationen gestoßen. Doch in letzter Zeit gebe es Momente, in denen er das Geschehen auf dem Platz nicht mehr nachvollziehen könne. Er kritisierte laut, dass Schiedsrichter oft Dinge pfeifen, die für ihn als langjährigen Insider nicht mehr logisch oder verständlich erscheinen. Trotz der starken Kritik lobte er Gianforte grundsätzlich für seine Gesamtleistung im Spiel.

Der späte Ausgleich von Marcel Monsberger

Am Ende brachte der späte Ausgleich der Liechtensteiner Ludovic Magnin noch zusätzlich um den ersten Dreier seiner Amtszeit in Lausanne. Der Treffer fiel in der 92. Minute, also in der Nachspielzeit. Marcel Monsberger schoss das entscheidende Tor für Vaduz. Dieser Moment zerstörte jede positive Stimmung, die durch den Punktgewinn hätten entstehen können. Stattdessen stand am Ende das Leiden und die Enttäuschung im Vordergrund.

Magnin zog aus dem Spiel die richtigen moralischen Schlüsse für sein Team. Er betonte, dass Mannschaften auf den hinteren Tabellenplätzen solche Momente erleben müssen. In diesen Situationen müsse man zusammen leiden, um zu einer echten Einheit zu werden. Solche harten Erlebnisse gehören nun einmal zum harten Alltag des Profifußballs dazu. Der Trainer forderte seine Spieler auf, nicht in der Vergangenheit zu verharren.

Ausblick: Das Léman-Derby gegen Servette

Nun blickt Ludovic Magnin sofort nach vorne. Am nächsten Samstag steht das nächste wichtige Match an. Lausanne tritt im Léman-Derby gegen den FC Servette an. Dieses Spiel ist von großer symbolischer Bedeutung für die Mannschaft. Es bietet die perfekte Gelegenheit, den ersten Sieg unter Magnin einzufahren.

Advertisement

Ein Sieg wäre mehr als nur drei Punkte. Er würde zeigen, dass das Team aus der Krise austreten kann. Gleichzeitig könnte Lausanne damit den Rückstand auf den Grasshopper Club Zürich (GC) wettmachen. Der Drei-Punkte-Abstand zu GC ist das konkrete Ziel, das die Mannschaft nun vor Augen haben muss. Alle Augen richten sich auf das kommende Derby, das den Wendepunkt der Saison einläuten könnte.